Ainakin viisi kuollut ja yli 40 loukkaantunut autoilijan ajettua väkijoukkoon kesken jouluparaatin Yhdysvaltain Wisconsinissa

Yhdysvalloissa Wisconsinin osavaltiossa ainakin viisi ihmistä on kuollut autoilijan ajettua katumaasturilla väkijoukkoon kesken jouluparaatin, kertovat Waukeshan poliisi Facebookissa ja viranomaiset Waukeshan kaupungin Twitter-tilillä. Lisäksi yli 40 ihmisen tiedotetaan loukkaantuneen.

Kaupunki kertoo lukujen mahdollisesti vielä muuttuvan, sillä monet ihmiset ovat menneet alueen sairaaloihin itse. Sairaalahoidossa on myös lapsia. Mediatietojen mukaan osa sairaaloissa olevista on kriittisessä tilassa tai vakavasti loukkaantuneita.

Jo aiemmin kerrottiin, että yksi ihminen on otettu kiinni ja tämän osuutta tapahtuneeseen selvitetään. Lisäksi epäilty ajoneuvo on löydetty.

CNN:n ja NBC:n viranomaislähteiden mukaan toistaiseksi ei ole tiedossa, että tapauksella olisi yhteyttä terrorismiin. Lähteiden mukaan välikohtauksella ei ole tiettävästi yhteyttä myöskään oikeuden viimeviikkoiseen päätökseen vapauttaa syytteistä 18-vuotias Kyle Rittenhouse, joka ampui kaksi ihmistä Kenoshan mellakoissa viime vuonna.

Useiden medioiden lähteiden mukaan tapauksessa on viitteitä siitä, että autoilija olisi väkijoukkoon ajaessaan ollut pakenemassa toisesta välikohtauksesta.

Tapaus sattui Milwaukeen Waukeshassa Suomen aikaa alkuyöstä.

Viranomaisten mukaan poliisi oli ampunut tilanteen keskellä autoa yrittääkseen saada sen pysähtymään. Paikallisen poliisipäällikön Dan Thompsonin mukaan sivulliset eivät haavoittuneet ampumisen vuoksi.

Koulut eivät avaa Waukeshassa oviaan maanantaina ja poliisipäällikön mukaan tiet pysyvät suljettuina ainakin vuorokauden ajan.

Auto kiihdytti ja ajoi täyttä vauhtia paraatireitille

Osavaltion rahastonhoitajaksi ehdolla oleva Angelito Tenorio kertoi paikalliselle lehdelle Milwaukee Journal Sentinelille olleensa paikalla, kun auto ajoi väkijoukkoon. Tenorio sanoo nähneensä, kuinka kuljettaja laittoi tallan pohjaan ja ajoi täyttä vauhtia paraatireitille.

– Sitten kuulimme kovan pamauksen ja niiden ihmisten korvia särkeviä huutoja ja kirkaisuja, joihin ajoneuvo oli osunut, hän kertoi.

Hän kertoi nähneensä ihmisten juoksevan pakoon tai pysähtyvän itkemään. Maassa oli ihmisiä, jotka näyttivät jääneen auton alle.

– Kaikki tapahtui vain niin äkkiä, hän lisäsi.

Lehden mukaan kaupungin julkaisemassa videokuvassa auton voi nähdä kaahaavan paraatin keskelle koulun marssiorkesterin jälkeen.

CNN:lle tapahtumia kommentoinut silminnäkijä kertoo puolestaan nähneensä, kuinka auto ajoi orkesteria päin. Silminnäkijä oli seurannut paraatia parvekkeeltaan.

FBI tarjoaa apua paikallisviranomaisille

Waukeshan pormestari Shawn Reilly kuvaili Milwaukee Journal Sentinelin mukaan tapausta lehdistötilaisuudessa traagiseksi.

Wisconsinin kuvernööri Tony Evers kutsui tekoa järjettömäksi ja kertoi rukoilevansa vaimonsa kanssa Waukeshan puolesta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on myös saanut selonteon tapauksesta. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies, joka kertoo hallinnon seuraavan tarkasti tilannetta Waukeshassa.

Hän kertoo hallinnon olleen myös yhteydessä sekä osavaltion viranomaisiin että paikallisviranomaisiin tarjotakseen tukea ja avustusta, jos niille on tarvetta.

Tapausta tutkivat ensisijassa paikalliset lainvalvontaviranomaiset, mutta liittovaltion poliisi FBI on kertonut tarjoavansa apua.

Arttu Mäkelä, Anne Salomäki, Maiju Ylipiessa

STT

Kuvat: