Ajokeli on aamulla huono tai erittäin huono suuressa osassa Suomea. Fintrafficin tieliikennekeskus Tampereelta varoittaa huonosta ajokelistä maan keskiosissa. Liikennesäätä heikentävät lumisade ja lumiset tiet.

Ilmatieteen laitos on antanut ajokelivaroituksen koko Manner-Suomeen paitsi Lappiin sekä Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen. Erittäin huono liikennesää on maan keskiosissa alueella Pohjanmaan maakunnasta Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Savoon asti.

STT

