Ajokeli huonoa maan itä- ja pohjoisosissa – lumi- ja räntäsateet autoilijoiden riesana

Ajokeli on huonoa yön ja aamun aikana maan itä- ja pohjoisosissa. Ajo-olosuhteita teillä vaikeuttavat lumi- tai räntäsateet sekä sään lauhtuminen. Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Lisäksi onnettomuusriski on säiden vuoksi tavallista korkeampi.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia huonosta ajokelistä Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen, Kuusamoon sekä Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle. Lisäksi varoitukset ovat voimassa koko Lapin alueella.

Kaikilla merialueilla on puolestaan voimassa kovan tuulen varoituksia. Suomenlahdella varoitukset poistuvat jo aamusta, muualla tilanteen uskotaan helpottavan loppuiltapäivästä.

STT

