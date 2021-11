Ajokortti 17-vuotiaille vanhempien luvalla? Ehdotus ajokorttilain muuttamisesta arveluttaa osaa asiantuntijoista

Ajokorttilakiin valmisteilla oleva muutos lopettaisi 17-vuotiaiden ajokortin poikkeusluvan hakemukset. He saisivat vastedes vanhempien luvalla suorittaa ajokortin jo 17-vuotiaina. Vielä muutaman päivän lausuntokierroksella oleva muutos arveluttaa osaa asiantuntijoista, ilmenee hallituksen lakiesitykseen tulleista lausunnoista.

Arvostelijat viittaavat etenkin siihen, että nuorimpien autolla ajavien turma-alttius on lisääntynyt. 17-vuotiaiden loukkaantumiset henkilöauton kuljettajina lisääntyivät vuonna 2020 ja ensimmäisen ajovuoden aikana 17-vuotiaat tekivät lähes kaksinkertaisesti enemmän ajokieltorikkomuksia kuin 18-vuotiaat.

– Jos 17-vuotias voisi suorittaa vanhempiensa luvalla ikäpoikkeusajo-oikeuden, sen kaikki vanhemmat kyllä lupaavat. Tämä ei muuttaisi nyt jo osittain isoksi ongelmaksi kasvanutta uutta liikenteen riskitekijää kuin ehkä pahempaan suuntaan. Joka viikko julkisuudessa on kerrottu nuoren kuljettajan vakavasta onnettomuudesta, kritisoi Pirkanmaan Liikenneopiston liikenneopettaja Jukka Moilanen.

Nuorimpien kuljettajien ajokortin saamisen helpottamista vastustaa lausunnossaan myös oikeushistorian tutkija Aura Kostiainen Helsingin yliopistosta.

– En voi kannattaa esitystä luopua poikkeuslupajärjestelmästä ja myöntää ajokortti kaikille 17-vuotiaille, joilla on vanhempien lupa. Poikkeusluvan myöntämisen ehtoja tulisi pikemminkin kiristää: niitä tulisi myöntää vain syrjäseuduille sellaisille henkilöille, joiden alueella ei ole koulukuljetuksia tai muuta julkista liikennettä, Kostiainen katsoo.

”Poikkeusluvan hakemuksia hylätty vähän”

Sitä vastoin esimerkiksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom puoltaa ajokortin saamiseen esitettyjä muutoksia.

– Traficom kannattaa poikkeusluvasta luopumista ja B-luokan ajo-oikeuden myöntämistä huoltajan suostumuksella kaikille 17-vuotiaille. Poikkeusluvan suuri suosio on osoittanut, että myös alle 18-vuotiaat kokevat tarvetta henkilöauton ajo-oikeuden hankkimiseksi. Poikkeusluvan suuren suosion ja vähäisten hylättyjen hakemusten määrä on osoittanut, ettei lupaan liittyvän tarveharkinta palvele alkuperäisen lain tarkoitusta, virasto toteaa lausunnossaan.

Liikenneopetus ry kannattaa kaikkia lainmuutosesityksen kohtia, mutta sen mukaan koulutusta tulisi laajentaa suunniteltua enemmän.

– Edellinen ajokorttilakimuutos romahdutti opetuksen määrän niin alhaiseksi, että kahden opetustunnin lisääminen ei riitä korjaamaan edellisen aiheuttamaa turvallisuusvajetta. Aikaisemman muutoksen jälkeen nuorten riskikäyttäytymisen liikenteessä todettiin lisääntyneen, Liikenneopetus linjaa lausunnossaan.

Kansainvälisen ajokortin ikäraja 18 vuotta

Turvallisuuden lisäämiseksi nuorimpien henkilöauton kuljettajien ajamiseen on ehdotettu rajoituksia esimerkiksi yöaikaiseen ajamiseen viikonloppuisin sekä kyydissä olevien määrän rajaamisella.

Suomessa joka viides liikennekuolema tapahtuu nuorille kuljettajille. Samoin joka kolmas henkilövahinkoon johtanut onnettomuus tapahtuu nuorille, 15-24-vuotiaille kuljettajille.

Kansainvälisen ajokortin myöntämisessä henkilöautokortin ikäraja on 18 vuotta.

Pertti Mattila

STT

