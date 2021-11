Alec Baldwin: Kuvauspaikalla tulisi olla jatkossa poliiseja, jos kuvauksissa käytetään aseita

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Alec Baldwinin mukaan kuvauspaikoilla tulisi olla jatkossa poliiseja, jos kuvauksissa on käytössä aseita.

Näyttelijä ehdottaa Twitterissä, että elokuvatuotantojen pitäisi palkata poliiseja aseturvallisuutta tarkkailemaan siitä riippumatta käytetäänkö kuvauksissa oikeita aseita vai jäljitelmiä.

Reilu kaksi viikkoa sitten lännenelokuvan kuvaaja kuoli tapaturmaisesti Baldwinin rekvisiitta-aseesta laukaisemaan oikeaan luotiin. Tapahtuneen jälkeen on vaadittu parannuksia aseturvallisuuteen kuvauspaikoilla.

Asekieltoa vaativa verkkovetoomus on kerännyt 110 000 allekirjoitusta ja esimerkiksi Dwayne ”The Rock” Johnson on kertonut lopettavansa oikeiden aseiden käytön elokuvissaan.

