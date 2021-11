Alkukauden paras pelaaja Iina Andrikopoulou säkenöi myös Hämeenlinna-pelissä – ”Vastaanotto toimii ja Viki passaa käteen, niin se on helppoa työtä mulle silloin”

Lentopallon naisten Mestaruusliigan alkukauden paras pelaajaa Iina Andrikopoulou antoi vasurinsa puhua myös keskiviikkona. Andrikopoulou takoi 29 pistettä 50 prosentin hyökkäystehoilla, kun LP Viesti kaatoi päävalmentajaa jo lokakuussa vaihtaneen sekä ulkomaalaispelaajiaan pihalle laittaneen Hämeenlinnan Lentopallokerhon 3–1.

Hämeenlinna ei saanut pistepörssiä johtavaa Andrikopoulouta kuriin käytännössä lainkaan nelieräisen ottelun aikana.

– Joukkuehenki on niin hemmetin hyvä, että on helppo pelata. Vastaanotto toimii ja ”Viki” (Viktoriia Tuchashvili) passaa käteen, niin se on helppoa työtä mulle silloin, toista kauttaan Salossa pelaava hakkuri naurahti.

Andrikopoulou on huomannut itsekin pelinsä kehittymisen.

– Kun onnistumisia on tullut, on sen kautta myös itseluottamusta on tullut lisää, hän pohti.

Vielä viime kaudella hakkurin taso saattoi vaihdella paljon otteluiden sisällä, mutta nyt pallot tuntuvat uppoavan kenttään lähes jatkuvasti.

– Iinan tasaisuus on ihan eri luokkaa verrattuna viime kauteen. Joukkue on pystynyt luottamaan häneen tiukissa tilanteissa. Iina on pelannut hienon alkukauden, LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen suitsutti.

Kaksikko Andrikopoulou-Tuchashvili saattaa olla ensi kevään ratkaisupeleissä vielä kovaa valuuttaa.

– Iina on pelannut alkukauden todella hyvin. Hän on mennyt monta askelta eteenpäin, Tuchashvili jakoi kehuja joukkuekaverilleen.

Tuchashvili itse on ollut paljon sivussa syksyn peleistä, mutta osoitti Hämeenlinnaa vastaan olevansa edelleen eliittiä pelipaikallaan.

– En ole vielä sataprosenttisessa kunnossa, ”Viki” sanoi.

LP Viestin ja Hämeenlinnan välinen ottelu oli odotetusti Suomen maajoukkuehakkureiden välinen taisto. Huonosti ei oranssipaitojen Yasmine Madsenkaan pelannut, mutta hänen tehonsa alkoivat hiipua hieman pelin loppuvaiheessa.

Lisäksi Andrikopoulou sai virkasiskoaan enemmän apua joukkuekavereilta, sillä Hämeenlinnan yleispelaajat Netta Hyttinen ja Tuuli Tuominen hiipuivat miinukselle.

Kun vielä Michaela Madsen loukkasi polveaan toisen erän lopussa, alkoivat vieraiden paukut loppua väkisinkin Salohallissa.

– Saimme 21 puolustusta enemmän kuin vastustaja. Se on aika iso ero, Lemminkäinen pohti voiton avaimia.

Silti kaiken nähnyt valmentaja ei ollut kovinkaan tyytyväinen joukkueensa selkeähköstä voitosta huolimatta.

– Kolme viimeistä erää olivat tilastollisesti ihan hyvää peliä meiltä, mutta kuitenkin jotain jäi puuttumaan, mietteliäs Lemminkäinen koki.

Pienestä loukkaantumisesta kärsivä kapteeni Anna Czakan toimi tällä kertaa joukkueenjohtajan roolissa, joten vasta hiljattain 17 vuotta täyttäneelle Emmi Mäki- Kojolalle tarjoutui paikka kotijoukkueen toisena keskipelaajana.

– Päätimme, että emme ota riskejä Annan kanssa. En pysty varmaksi sanomaan, pelaako hän jo lauantain Kangasala-pelissä, Lemminkäinen kommentoi.

Nuorta voimaa nähtiin myös Hämeenlinnalta varsinkin kolmannen erän aikana, kun 15-vuotias yleispelaaja Nea Subotic pääsi kentälle. Hämeenlinnalla on iso laituripula, kun seura passitti kotiin serbikaksikkonsa Jelena Oluic–Aleksandra Cveticanin. Joukkue etsiikin uutta yleispelaajaa.

– Tulimme katsomaan, missä kohtaa menemme ja näin kehitystä. Ensimmäinen erä oli tasaista, mutta jos antaa viisi-kuusi pistettä etumatkaa, on vaikea päästä peliin takaisin, Hämeenlinnan päävalmentaja Giovanni Torchio kertoi.

LP Viesti–Hämeenlinna 3–1 (28–30, 25–17, 25–15, 25–18)

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Viktoriia Tuchashvili (passari) 6/+5, Jessica Kosonen 19/+6, Emmi Mäki-Kojola 2/-3, Jenni Jantunen 9/+5, Iina Andrikopoulou 29/+19, Elena Becheva 4/+4, Linna Kuusela 6/0. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 69.

Hämeenlinna: Michaela Madsen 3/-1, Jenna Ylivainio (passari) 4/+3, Netta Hyttinen 7/-4, Tuuli Tuominen 9/-3, Nea Subotic 0/-4, Vera Klimovich 9/+7, Bettina Yli-Sissala 4/+1, Yasmine Madsen 19/+15. Libero Rita Timosen vastaanottoprosentti 43.

Hyökkäysprosentti: 43–32.

Vastaanottoprosentti: 38–35.

Torjuntapisteet: 5–8.

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 11–6/13–10.

Yleisöä: 486.

SSS-pisteet: Andrikopoulou 3, Tuchashvili 2, Laaksonen 1.

Pistekilpailun tilanne: Andrikopoulou 11, Tuchashvili 5, Anna Czakan ja Kosonen 4, Becheva ja Virtanen 2, Kuusela 1 ja Laaksonen 1.

OHO!

Molempien joukkueiden avausseitsikossa oli harvinaislaatuisesti vain yksi ulkomaalaispelaaja.

LP Viestin seuraava ottelu: LP Viesti–LP Kangasala Salohallissa lauantaina 20. marraskuuta kello 17.