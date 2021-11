Aluevaltuutetun oppaasta on hyötyä äänestäjällekin – uusissa vaaleissa kaikki ovat ensikertalaisia

Suomessa järjestetään ensi tammikuussa historian ensimmäiset aluevaalit. Ne ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vuoden 2023.

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden valtuustot.

Eläkeliiton Kiikalan yhdistys kirjoitti Salon Seudun Sanomien mielipidesivulla, että Salon kaupungin on järjestettävä tiedotusta aluevaaleista (SSS 2.11.). Yhdistyksen kannanotolle löytyisi todennäköisesti helposti lisää allekirjoittajia.

Vaalit ovat uudet, eikä sote-uudistuksen kaikesta sisällöstä ja seurauksista ole vielä tarkkaa tietoa. Sekä äänestäjät että ehdokkaat ovat uuden asian äärellä. Aluevaaleissa kaikki ovat ensikertalaisia.

Apua löytyy sosiaali- ja terveysministeriön tiistaina julkaisemasta oppaasta, joka on suunnattu aluevaalien ehdokkaille ja vaaleissa valituiksi tuleville valtuutetuille.

Hyvinvointialue on uusi hallinnon taso, joka muistuttaa rakenteeltaan kuntaa. Alueen ylin päättävä elin on aluevaltuusto. Sen lisäksi alueella on oltavat hallitus ja tarkastuslautakunta, joiden jäsenet valtuusto valitsee. Valtuusto valitsee myös alueen korkeimman viranhaltijan, hyvinvointialuejohtajan.

Eri väestöryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi aluehallituksen on valittava hyvinvointialueelle nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vastaavat elimet löytyvät kunnistakin.

Lautakuntien ja valiokuntien valitseminen on hyvinvointialueen päätettävissä. Valiokuntiin voidaan valita valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Lautakuntiin voidaan valita muitakin jäseniä.

Hyvinvointialueen rahoitus tulee toistaiseksi suurimmaksi osaksi suoraan valtiolta. Aluevaltuutetun oppaassa kerrotaan, että alueiden verotusoikeutta selvitetään. Ainakaan alkuvaiheessa valtuutetut eivät päätä hyvinvointialueen tuloista.

Hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien kustannukset ovat noin 21 miljardia euroa. Se on kolmasosa valtion budjetista.

Palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä pois kunnilta ne menettävät myös valtionosuuksia ja verotuloja. Verotuloja siirretään kunnilta valtiolle 13,5 miljardia euroa. Osa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta katetaan nytkin valtionavuilla.

Hyvinvointialueen verotusoikeus toisi uuden veron ja pienentäisi valtion verotusta.

Kuntien veroprosentit laskevat vuoden 2023 alussa. Siitä lähtien suomalaiset maksavat kunnallisveroa nykyistä vähemmän ja valtionveroa nykyistä enemmän. Uudistuksella ei ole tarkoitus keventää eikä kiristää kenenkään verotusta.

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä 23. tammikuuta

Vuoden 2023 alussa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy 21 hyvinvointialueelle.

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueen valtuutetut.

Varsinais-Suomessa valtuutettuja valitaan 79.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue.

Valtuutetut päättävät hyvinvointialueen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta, pelastustoimen palvelutasosta ja hyvinvointialueen taloudesta.

Vaalipäivä on 23.1.2022.

Ensimmäisten aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy keväällä 2025.

Vuodesta 2025 lähtien aluevaalit järjestetään samaan aikaan kuntavaalien kanssa.

Helsingin kaupungilla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu omalla alueellaan.

Toimittajan kommenti: Monipuolista ja vaikuttavaa

Hyvinvointialueen hallintoa ei aiota pyörittää pelkästään viranhaltijoiden ja poliitikkojen voimin. Uudistuksessa halutaan vahvistaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä ja päätöksentekoon. Tavoite on välttämätön tilanteessa, jossa tärkeistä palveluista päättäminen siirtyy entistä kauemmaksi käyttäjistä.

Aluevaltuutetun oppaan mukaan ”aluevaltuuston on pidettävä huolta, että osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat monipuolisia ja vaikuttavia”. Vaaleissa äänestämiseen se ei välttämättä riitä. Uudistuksen alkuvaiheessa uuden hallinnon ja sitä valmistelevien vastuulla on valistaa kansalaisia myös siitä, mistä koko uudistuksessa on kysymys.

Aluehallinnon rakenne on kopioitu kunnallishallinnosta. Kunnista löytyy myös mallia siihen, miten asukkaiden kuulemisia järjestetään niin, että niistä on hyötyä. Asukkaiden eli asiakkaiden rooli on ottaa aktiivisesti kantaa, kun tilaisuuksia annetaan.