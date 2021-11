Amnesty: Lääkeyhtiö Pfizer ei ole toimittanut lupaamiaan rokotteita köyhiin maihin

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International väittää, että lääkeyhtiö Pfizer ei ole toimittanut lupaamiaan rokotteita maailmaan köyhimpiin maihin.

Amnestyn mukaan syyskuun loppuun mennessä lääkeyhtiön toimittamista rokoteannoksista alle kymmenesosa eli 154 miljoonaa oli toimitettu matalan tulotason ja matalan keskitulotason maihin.

Pfizer on kertonut jakavansa vielä tämän vuoden loppuun mennessä vähintään miljardi rokoteannosta köyhiin maihin. Amnesty kuitenkin kritisoi lääkeyhtiön luokittelua, jossa matalan tulotason, matalan keskitulotason ja ylemmän keskitulotason maat ovat kaikki samassa nipussa.

– Pfizer vääristelee totuutta kiillottaakseen imagoaan. Sen käyttämä kategoria on lavea ja kattaa yli 80 prosenttia maailman ihmisistä, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien asiantuntija Mariko Sato Amnestyn Suomen-osastolta sanoo.

– Luvut paljastavat, ettei Pfizer vieläkään toimita rokotteita matalan tulotason maihin, vaikka se niin väittää.

Amnestyn mukaan kategorian maista lääkeyhtiö on toimittanut rokotteita lähinnä ylemmän keskitulotason maihin, kuten Malesiaan, Meksikoon ja Thaimaahan.

”Pfizer ja muut lääkeyhtiöt vastustavat patenttijoustoja”

Lisäksi Amnesty kritisoi lääkeyhtiötä siitä, ettei se pidä kiinni lupauksestaan sitoutua tiedon ja teknologian jakamiseen. Pfizer ei esimerkiksi ole Amnestyn mukaan osallistunut Etelä-Afrikassa toimivaan rokoteteknologiaa jakavaan ohjelmaan. Tämä viivästyttää Afrikan mantereella tapahtuvaa rokotetuotantoa, Amnestyn tiedotteessa todetaan.

Amnesty myös sanoo, että Pfizer on yhdessä muiden lääkeyhtiöiden kanssa lobannut immateriaalioikeuksien joustoa vastaan Maailman kauppajärjestössä.

Oikeuksista joustaminen pandemian ajaksi mahdollistaisi muun muassa koronarokotteiden nykyistä laajemman tuotannon.

Pfizerin lisäksi rokotevalmistajat Moderna, Johnson & Johnson, Astra

Zeneca ja Biontecheivät suostu rokoteteknologian jakamiseen, Amnesty toteaa.

Amnestyn mukaan Pfizer tahkoaa kuluvana vuonna pelkästä rokotteiden myynnistä 36 miljardin dollarin (noin 31 miljardin euron) voitot.

Eetu Halonen

STT