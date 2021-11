Analyysi: Korisliigan alkukauden paras pelaaja on ollut Seagullsin takamies – hänen selässään ei kuitenkaan lue Koponen

Korisliigakautta on takana kuusi viikkoa, ja Seagullsiin siirtyneen Petteri Koposen vaikutus sarjan medianäkyvyyteen ja yleisömääriin on ollut juuri niin suuri kuin osattiin odottaa.

Seagulls on myynyt loppuun kaikki viisi kotiotteluaan ja joukkueen yleisökeskiarvo on noussut koronaa edeltävästä ajasta 25 prosentilla 1 200 katsojaan. Jos Seagulls ei joutuisi pelaamaan kotiotteluitaan balsamoidussa museossa (virallinen nimi Töölön Kisahalli), katsojamäärät olisivat jopa historiallisen kovia helsinkiläiselle koripalloseuralle.

Seagullsin katsojakeskiarvo on ohittanut tilastoa vuodet 2016–2020 hallinneen Vilppaan – tosin Vilpas ottanee oman paikkansa kärjessä tänään, kun Koponen tuo joukkonsa näytille Salohalliin.

Kopos-efekti on siis ollut odotetun kova kentän ulkopuolella. Kentällä Koposen panos ei ole ollut kohuotsikoiden vaan realististen arvioiden mukainen.

Lonkkavaivoista kärsinyt 33-vuotias takamies aloitti kauden joukkueen tavoin takkuisesti. Kolmen ottelun jälkeen päävalmentaja Jussi Laakso pudotti Koposen aloitusviisikosta, jonka jälkeen sekä Koposen että koko joukkueen pelaamisen taso on noussut huomattavasti.

Vaihtomies Koposesta onkin muodostunut Laaksolle paikoin epäreilu huijauskoodi, jota hän käyttää tasaisesti 20–25 minuuttia ottelua kohti.

Jos vielä vuosi sitten pelkkä puolustusasentoon meneminen tuotti Koposelle tuskaa, viime lauantain kärkiottelussa Karhubasketia vastaan Koponen riehui jopa hämmentävän energisesti. Kovimmin sen sai tuta Karhun Severi Kaukiainen -parka, joka sai kuulla kunniansa Koposen blokattua (!) hänen heittonsa.

Viime lauantain hehkusta huolimatta Koponen on ollut tällä kaudella epätasainen. Koponen on pelannut kolme superottelua (KTP, Pyrintö, Karhubasket), joiden ansiosta hänen pistekeskiarvonsa (12,3) ja kolmosprosenttinsa (46) ovat nousseet kovalle tasolle.

Lopuissa kuudessa ottelussa Koponen on ollut korkeintaan kohtalainen, osassa jopa heikko. Seagullsin materiaali on kuitenkin niin laaja ja laadukas, ettei Koposelta ole (vielä) vaadittu ihmetekoja.

Koponen on ymmärrettävästi ja osin haluamattaankin imenyt kaiken huomion itseensä. Huomio ja kovat odotukset ovat täyttyneet siinä mielessä, että Korisliigan alkukauden paras pelaaja on tosiaan ollut Seagullsin takamies – hänen selässään ei kuitenkaan lue Koponen vaan Nikkarinen.

Lassi Nikkarisen piti olla se pala, joka Seagullsilta viime keväänä puuttui eli penkiltä tuleva epäitsekäs ja luotettava pallonkäsittelijä, jonka vahvuudet ovat puolustuksessa.

Vielä mitä.

Jokaisen pelin kentältä aloittanut Nikkarinen on hoitanut ne asiat, jonka vuoksi hänet seuraan hankittiin, ja sen päälle takonut 15 pisteen ja viiden syötön keskiarvot. Nikkarinen onkin käytännössä täyttänyt Seagullsin viime kauden superjenkin Kendale McCullumin paikan ja se luotettava apupallonkäsittelijä onkin ollut Koponen.

Kärkiottelussa Karhubasketia vastaan Nikkarinen jätti varjoonsa niin Cameron Jonesin kuin toisen vuonna 1997 syntyneen ToPo-kasvatin Henri Kantosen.

Nikkarisen johdolla Seagulls on voittanut jo kahdeksan ottelua putkeen ja noussut alkukautta hallinneen Karhubasketin rinnalle. Joukkue on lisäksi vahvistunut monipuolisella ja riittävän puolustusorientoituneella Kenny Manigaultilla.

Samaan aikaan kärkikaksikon kovimmaksi haastajaksi luultu hallitseva mestari Vilpas on vajonnut sijalle seitsemän. Joukkuetta ei ole vahvistettu, ja tärkeimmän pelaajan Jeremiah Woodin lisäksi myös Riku Laine on pitkään poissa.

Päävalmentaja Laakson mukaan Seagulls ei ole ”vielä pelannut ehjää täyttä 40-minuuttista”. Vilpas taas ei ole pelannut edes ehjää 20-minuuttista – hyvä jos yhtä neljännestä!

Marginaalit eivät siis ole pienet.

12. marraskuuta oli merkattu jo hyvissä ajoin Vilppaan seurajohdon ja kannattajien kalentereihin epileptisen kirkkaalla värillä. Odotetun huippuottelun aattona lähtökohdat ovat kuitenkin muuttuneet: Vilpas on harvinaisen selkeä altavastaaja, ja kotivoitto olisi suuri yllätys.

Eikä tässä kohtaa ole edes aiheellista muistuttaa viime kevään eeppisestä välieräsarjasta, jossa altavastaaja Vilpas yllätti suursuosikki Seagullsin housut nilkoissa – lähtökohdat ovat nyt huomattavasti epätasaisemmat.

Joukkueista puhumattakaan.

Vilpas–Seagulls perjantaina Salohallissa kello 18.30

Lähtökohdat:

Seagullsin alla kahdeksan voittoa, Vilppaan alla kolme tappiota. Seagulls on parantanut ottelu ottelulta, Vilpas on sekaisempi ottelu ottelulta. Seagullsilla on jokaiselle pelipaikalle kaksi hyvää pelaajaa, Vilppaalla on vain yksi sentteri, yksi nelospaikan pelaaja eikä oikein kunnon pointtia.

Seuraa häntä: Petteri Koponen.

Koponen on upottanut kaikki kaaren oikealta puolelta lähteneet kolmosensa (7/7). Vilppaan on pakotettava Koponen luomaan omat heittonsa sekä laittaa hänet suorittamaan myös puolustuspäässä – vaikka väkisin.

Kokoonpanot:

Vilpas: Trey Niemi, Perttu Blomgren, Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Roope Ahonen, Brian Fobbs, Niilo Kärkkäinen, Marcus LoVett, Bryan Griffin, William Loyd. Poissa: Riku Laine ja Jeremiah Wood.

Seagulls: Zaccheus Darko-Kelly, Kenny Manigault, Shawn Huff, Timo Heinonen, Antti Kanervo, Sakari Laakso, Tuukka Kotti, Lassi Nikkarinen, Petteri Koponen, Emil Skyttä. Epävarma: Brandon Sherrod.

Tulosennuste: 77–90.