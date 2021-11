Analyysi: Mikään ei muutu – kaikki langat pysyvät Henrik Dettmannin käsissä yllättävän vetäytymispäätöksen jälkeenkin

Helsingin Sanomat julkaisi torstaiaamuna ”uutispommin”, joka oli pitkään odotettu, mutta silti yllättävä: Henrik Dettmann jättää Susijengin päävalmentajan tehtävät helmikuussa Slovakiaa vastaan pelattavien MM-karsintaotteluiden jälkeen.

63-vuotias Dettmann on toiminut Suomen miesten maajoukkueen päävalmentajana yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 ja yhteensä peräti 23 vuotta. Kun mukaan otetaan vuodet Saksan maajoukkueen päävalmentajana (1997–2003), Dettmann on toiminut maajoukkueen päävalmentajana vuodesta 1992 lähtien. Se on epävirallinen maailmanennätys.

Poikkeuksellinen on ollut myös Dettmannin työsopimus Koripalloliiton kanssa. Se ei ole ollut määräaikainen vaan jatkuva.

Yllättävintä uutisoinnissa ei ollut myöskään sen tapa – kaksi aukeamaa Pohjoismaiden suurimmassa sanomalehdessä. Dettmann on mestarillinen sanankäyttäjä ja mediamanipulaattori, joka on aina onnistunut saamaan ensimmäisen ja viimeisen sanan.

Lopettamisuutinen olikin yksi Dettmannin maineenhallinnan ja mediaviestinnän mestariteoksista.

Eikä sekään ollut yllätys, että Dettmann ilmoitti itse seuraajastaan. Hän on 34-vuotias SIG Strasbourgin päävalmentaja ja Susijengin apuvalmentaja Lassi Tuovi, joka aloitti Susijengissä jo kesällä 2010 Forssan leirillä videokuvaajana.

Ylivoimaisesti yllättävin asia uutisessa oli sen ajankohta. Dettmann luopuu tehtävästään kesken MM-karsintojen ja alle seitsemän kuukautta ennen EM-lopputurnausta.

Mutta mitä enemmän yllätysuutista pureskelee, sitä vahvemmaksi muuttuu käsitys siitä, ettei Susijengissä muutu oikeastaan mikään.

Eurooppalaisen huippukoripallon ytimessä toimivan Tuovin rooli Susijengin harjoittelussa, vastustajien tarkkailussa ja pelitavassa on ollut merkittävä jo vuosia. Dettmannilla on toki ollut viimeinen veto-oikeus, mutta hänen roolinsa urheilullisissa asioissa on SSS:n pelaajalähteen mukaan pienentynyt vuosi vuodelta. Fläppitaulu on jo pitkään ollut muiden käsissä.

Kaiken lisäksi Dettmann jatkaa Koripalloliitossa valmennuksen johtajana ja Susijengin ”valmennuksen apujoukoissa”.

– On tärkeää, että Henkka jatkaa roolissa, joka sitouttaa pelaajia ja kiertää heidän luonaan pelikauden aikana, Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara kertoi Turun Sanomille.

Ensi kesänä päävalmentajana aloittavalle Tuoville ei sentään sorvattu jatkuvaa työsopimusta. Tuovin päätyö on edelleen Strasbougissa ja hänen määräaikainen sopimuksensa Susijengissä kattaa ainoastaan jo ensi viikolla alkavat MM-karsinnat, ensi syksyn EM-kisat sekä mahdolliset MM-kisat syksyllä 2023, mikäli Susijengi läpäisee tiukan karsinnan.

Tuovin pesti saattaa siis jo päättyä EM-kisojen jälkeen, mikäli Suomi ei selviä MM-jatkokarsintaan.

Eli Dettmann on edelleen mukana Susijengin valmennuksessa, hän kiertää edelleen ulkomailla pelaavien susijengiläisten luona ja ennen kaikkea pitää edelleen suomalaisen huippukoripallon kaikki tärkeimmät langat omissa käsissään.

– Oma tuleva työsarkani suomalaisen koripallon puolesta sijaitsee yhä useammin kulisseissa ja kabineteissa, Dettmann kertoi Koripalloliiton tiedotteessa.

Suomennettuna: mikään ei muutu.

– Juuri näin tämän uutisen itsekin ymmärsin, pitkään suomalaisessa koripallossa työskennellyt henkilö kertoi SSS:lle.

Dettmannin yksi suurimmista vahvuuksista on ollut pelaajien sitouttaminen. Susijengikutsusta ei kieltäydytä. Osana tätä Dettmann on vaatinut Susijengille ensiluokkaiset olosuhteet niin urheilullisesti kuin matkustamisen ja majoituksen osalta.

– Henkka on saanut aina kaiken mitä hän on vaatinut, sama henkilö vahvisti.

Dettmann on ollut myös luomassa liiton akatemiaa HBA-Märskyä, joka kerää Suomen lahjakkaimmat tytöt ja pojat Helsingin Mäkelänrinteen urheilulukioon, jonne on rakennettu ensiluokkaiset olosuhteet. Pelaajien värväys kasvattajaseuroista, maajoukkuevalinnoissa suosiminen ja ennen kaikkea liiton rajallisten resurssien kohdistaminen HBA:n toimintaan on hiertänyt maakuntien kasvattajaseuroissa.

– Jostainhan se raha on pois, toinen myös nimettömänä pysyvä henkilö totesi.

Viime vuosina aikuisten maajoukkueiden – varsinkaan naisten – tulokset eivät ole olleet mairittelevia. Miesten maajoukkue on Euroopan rankingissa sijalla 17 ja naiset vasta sijalla 35.

Mutta laajempi kritiikki Dettmannia kohtaan on jäänyt pienten piirien Whatsapp-ryhmiin. Siitä hyvänä esimerkkinä tämä juttu, johon yksikään haastateltavista ei suostunut omalla nimellään.

Helsingin Sanomatkin löysi tarkkaan suunniteltuun ja ajoitettuun ”yllätysuutiseensa” ainoan kriittisen kulman salolaisen paikallislehden urheilutoimituksesta.

Dettmannin saavutuksia Susijengissä pidetään kiistattomina, ja niitä ne osin ovatkin.

Vuoden 2011 ja 2013 EM-kisojen yhdeksäs sija ja EM-kotikisojen 2017 luoma valtava korishype eivät olisi syntyneet ilman Dettmannin pitkäjänteistä ja diktaattorimaisen määrätietoista työtä.

Sattumakin on ollut Dettmannin ja Susijengin puolella. EM-lopputurnauksen joukkuemäärää nostettiin juuri ennen vuoden 2011 EM-kisoja 16:sta 24:ään, mikä nosti Suomen mukaan kisoihin. Kolme vuotta myöhemmin Suomi pääsi MM-kisoihin 800 000 euroa maksaneella villillä kortilla. Tosin alun perin villin kortin hinnaksi ilmoitettiin ”vain” 500 000 euroa.

Ilman näitä sattumia Susijengin ja Dettmannin tarinaa ei olisi kirjoitettu niin isoin kirjaimin.

Mutta kuten Dettmann itse on osuvasti sanonut:

”Tuuri syntyy tekemällä, ei makaamalla.”

Henrik Dettmannin ainutlaatuinen ura:

Henrik Dettmann, 63, on toiminut yhtäjaksoisesti päävalmentajana ainutlaatuisesti 28 vuotta.

Suomessa hän on toiminut miesten koripallomaajoukkueen päävalmentajana 1992–97 ja 2004–2022. Näiden kausien välissä hän työskenteli Saksan maajoukkueen päävalmentajana 1997–2003.

Dettmannin kaudella Suomen maajoukkueella on 149 voittoa ja 153 tappiota 302 ottelusta.

Suomen maajoukkueen Dettmann on johtanut EM-kisoihin 1995, 2011, 2013, 2015 ja 2017 sekä villillä kortilla MM-kisoihin 2014.

Saksan maajoukkueelle merkittiin hänen valmennuksessaan 66 voittoa ja 46 tappiota 112 ottelusta.

Saksan maajoukkue saavutti MM-pronssin 2002 ja EM-kisojen neljännen sijan 2001.