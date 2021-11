Arnold Newmanin valokuvia taidemuseo Veturitalliin

Salon taidemuseo Veturitalli avaa vuoden 2022 ohjelmistonsa kansainvälisesti arvostetun valokuvaajan Arnold Newmanin (1918–2006) valokuvanäyttelyllä Masterclass, uuden muotokuvan synty. Näyttely avautuu 22. tammikuuta.

Laaja retrospektiivinen kokonaisuus sisältää noin sata vintage-muotokuvaa ja työstövaiheen printtiä. Monet teoksista ovat esillä ensimmäistä kertaa.

Arnold Newman oli yksi 1900-luvun tuotteliaimmista ja menestyneimmistä muotokuviin keskittyneistä valokuvaajista. Newmania pidetään valokuvauksen miljöömuotokuvan isänä, sillä hän loi vakiintuneen tavan esittää kuvattava tälle ominaisessa ympäristössä.

Henkilökuvauksen lisäksi Newman oli kokeileva ja tekninen kuvapinnan testaaja, ja hänen ottamissaan valokuvissa jokainen kuvapinnan palanen on merkittävä. Hän toi valokuvaan tiukan, abstraktin sommittelun ja yhdisti sen kertovaan sisältöön.

Näyttelyn on tuottanut yhdysvaltalainen Foundation for the Exhibition of Photography, Minneapolis/Paris/Lausanne ja the Harry Ransom Center, Austin, yhteistyössä Salon taidemuseo Veturitallin kanssa.

Masterclass, uuden muotokuvan synty -näyttely Salon taidemuseo Veturitallissa 22.1.–24.4.2022.