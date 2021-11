Asevelvollisuuskomitea esittää kutsuntoja myös naisille

Valtioneuvoston asettama asevelvollisuuskomitea esittää loppuraportissaan kutsuntojen ulottamista myös naisiin. Koko ikäluokalle järjestettäisiin jatkossa maanpuolustusvelvollisuuteen kiinnittyvä velvoittava kutsuntapäivä.

Kutsuntapäivänä nuorille annetaan tietoa eri palvelusvaihtoehdoista ja -tehtävistä sekä vapaaehtoisen maanpuolustustyön mahdollisuuksista. Tavoitteena on informoida koko ikäluokkaa maanpuolustusvelvollisuudesta, asevelvollisuudesta ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta.

Koko ikäluokan kutsunnoilla pyritään lisäämään asepalvelukseen hakeutuvien määrää. Naisten määrän lisäämisellä edistettäisiin komitean mukaan myös sukupuolten tasa-arvon ja maanpuolustustahdon vahvistamisen tavoitteita.

– Kutsuntojen ulottaminen molemmille sukupuolille on askel kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa asevelvollisuutta, kertoo asevelvollisuutta uudistavan komitean varapuheenjohtaja, kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) tiedotteessa.

Komitea katsoo myös, että naisille on syytä avata mahdollisuus vapaaehtoiseen siviilipalvelukseen.

Anniina Korpela

STT

