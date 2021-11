Australian avoimet vaatii pelaajilta rokotukset ja luo painetta hallitsevalle mestarille

Australian avoimen tennisturnauksen johtaja Craig Tiley vahvisti lauantaina, että kaikkien turnaukseen osallistuvien pelaajien pitää olla rokotettuja koronaviruksen varalta. Tämä luo painetta miesten maailmanlistan ykköselle ja turnauksen hallitsevalle mestarille Novak Djokovicille, joka on kieltäytynyt paljastamasta, onko hänet rokotettu.

Tammikuussa järjestettävän turnauksen pelipaikkakunta Melbourne on ollut sulkutilassa yli 260 päivää, ja Victorian osavaltion hallitus teki viime kuussa selväksi, etteivät rokottamattomat pelaajat ole tervetulleita.

– Rokotuksista spekuloidaan paljon, ja kun Victorian päämies ilmoitti, että kaikki paikallaolijat on rokotettava, teimme sen selväksi peliryhmälle, Tiley kertoi australialaiselle Channel Nine -televisiokanavalle.

”Haluaisimme nähdä Novakin täällä”

Tileyn mukaan kaikki pelitoiminnoissa mukana olevat henkilöt kuten pelaajat ja turnauksen työntekijät ymmärtävät, että heidän pitää olla rokotettuja.

Tämä koskee myös turnauksen yhdeksänkertaista voittajaa Djokovicia. Tileyn mukaan Djokovic on sanonut rokotuksien olevan hänen oma asiansa.

– Haluaisimme nähdä Novakin täällä. Hän tietää, että hänen pitää olla rokotettu, jotta hän voi pelata täällä, Tiley painotti.

– Hän on voittanut Australian avoimet yhdeksän kertaa. Ajattelen, että hän haluaisi saada kaksinumeroiset lukemat ja voittaa kymmenen kertaa.

Djokovic sanoi aiemmin tässä kuussa, että hän odottaa virallista vahvistusta ennen kuin tekee päätöksen.

Kuusi viikkoa sitten vain 50 prosenttia pelaajista oli saanut täyden rokotesarjan, mutta Victorian osavaltion päätöksen jälkeen rokotehalukkuus kasvoi ja pelaajien rokotekattavuus pomppasi 80 prosenttiin. Tileyn mukaan se on nousemassa 100 prosenttiin.

STT

