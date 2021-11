Australiassa tuhannet osoittivat mieltään koronarokotepakkoa vastaan – Melbournessa kokoonnuttiin vastamielenosoitukseen

Australiassa tuhannet ihmiset kokoontuivat koronarokotuksia vastustaviin mielenosoituksiin lauantaina. Mielenosoittajat kritisoivat pakollisia rokotuksia, joita on tosin maassa määrätty vain tietyille ammattiryhmille.

Australian rokotusohjelma perustuu suurelta osin vapaaehtoisuuteen ja sitä pidetään yleisesti erittäin onnistuneena. Maassa lähes 85 prosenttia yli 16-vuotiaista on saanut kaksi rokotetta.

Sydneyssä poliisin arvion mukaan jopa 10 000 ihmistä kokoontui koronarokotuksia vastustaviin mielenosoituksiin. Yhteenottoja ei kuitenkaan tapahtunut. Sydneyn väkijoukon näkemykset olivat moninaisia, mutta useat puheet ja kyltit olivat rokotevastaisia ja salaliittoteorioihin pohjautuvia.

– Australiassa fanaattinen kultti johtaa terveysbyrokratiaamme ja he sanovat, että on ok rokottaa lapset, oikeistolainen poliitikko Craig Kelly sanoi hurraavalle väkijoukolle Sydneyssä.

Kelly on rutiininomaisesti levittänyt Australiassa väärää tietoa ja salaliittoteorioita koko pandemian ajan.

Melbournessa useiden tuhansien ihmisten joukko vaati lauantaina osavaltion pääministerin Daniel Andrewsin vangitsemista ja kritisoi viranomaisille ehdotettuja uusia pandemian aikaisia valtuuksia.

”Kaikki mitä on tehty, on tehty ihmishenkien pelastamiseksi”

Myös terveysviranomaisten toimia kannattavia vastamielenosoituksia järjestettiin, joskin pienemmässä mittakaavassa.

Noin 2 000 mielenosoittajaa kokoontui Melbourneen yhteen ensimmäisistä vastamielenosoituksista pandemian alkamisen jälkeen.

– Olen täällä, koska inhoan sitä, mitä kaupunkini Melbournen kaduilla tapahtuu, vastamielenosoittaja Maureen Hill sanoi AFP:lle viitaten rokotusten vastaiseen marssiin.

– Kaikki mitä on tehty, on tehty ihmishenkien pelastamiseksi. Ovathan toimet vaikuttaneet moniin ihmisiin, mutta tämä on maailmanlaajuinen pandemia. Mitä muuta meidän pitäisi tehdä? Hill sanoi.

Australiassa on kirjattu yli 195 000 koronatartuntaa ja lähes 2 000 koronan aiheuttamaa kuolemantapausta pandemian alkamisen jälkeen.

STT

Kuvat: