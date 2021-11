Biden aikoo pyrkiä toiselle presidenttikaudelle, kertoo Valkoinen talo

Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden suunnittelee pyrkimistä toiselle presidenttikaudelle vuonna 2024, Valkoisesta talosta vahvistetaan. Asiasta uutisoivat useat yhdysvaltalaismediat, muun muassa CNN ja Hill.

Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki vahvisti toimittajille maanantaina paikallista aikaa, että Biden on suunnitellut asettuvansa ehdolle myös seuraavissa presidentinvaaleissa.

– Se on hänen aikomuksensa, Psaki sanoi.

Bidenin haluista pyrkiä valtaan toistamiseen on viime aikoina spekuloitu runsaasti, koska presidentin suosio on ollut viime kuukausina laskussa. Esimerkiksi runsas viikko sitten julkaistussa Washington Postin ja ABC:n yhteisessä mielipidemittauksessa Bidenin presidenttikausi sai vain noin 40 prosentin kannatuksen.

Bidenin suosion lasku on myös nostanut kysymyksiä varapresidentti Kamala Harrisin pyrkimisestä demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Harrisin kannatus on kuitenkin viime aikoina madellut Bidenin kannatusta alhaisemmissa lukemissa.

Viikonloppuna 79 vuotta täyttänyt Biden oli selvästi vanhin Yhdysvaltain presidentti vuoden alussa virkaan astuessaan. Hän olisi 82-vuotias toisen kauden aloittaessaan.

Vuoden 2024 vaaleista voisi eräällä tapaa tulla viime vuoden vaalien revanssi, sillä myös aiempi presidentti Donald Trump on väläytellyt mahdollisuutta pyrkiä ehdolle seuraavissa vaaleissa. Trump on arvellut, että hänen suunnitelmistaan kuultaneen lisää ensi vuonna Yhdysvaltain välivaalien jälkeen.

STT

