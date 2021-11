Biden ja Xi pitävät virtuaalipalaverin – odotukset maiden suhteiden paranemisesta vähäiset

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja hänen kiinalaiskollegansa Xi Jinpingin on määrä tavata toisensa virtuaalisesti kasvokkain maanantaina alkuillasta Yhdysvaltain aikaa. Kaksikon on tarkoitus keskustella muun muassa Taiwanin salmen tulenarasta tilanteesta, kireistä kauppasuhteista ja Kiinan ihmisoikeuksista.

Tapaamisesta, joka järjestettiin Bidenin aloitteesta, ei kuitenkaan oleteta jäävän paljon kerrottavaa jälkipolville. Bidenin hallinnon nimettömänä pysytelleen lähteen mukaan ”emme odota, että saamme merkittävää antia tästä kokouksesta”.

Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi lauantaina varoittaneensa Kiinaa painostamasta Taiwania. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken keskusteli Kiinan ulkoministerin Wang Yin kanssa ja kertoi olevansa huolissaan Kiinan jatkuvasta sotilaallisesta, diplomaattisesta ja taloudellisesta painostuksesta Taiwania kohtaan.

Kiinassa Global Times -lehti vaati pääkirjoituksessaan tapaamisen alla kovin sanoin Yhdysvaltoja perääntymään Taiwanin kysymyksessä. Valkoinen talo puolestaan viestitti, että Biden tulee puhumaan ”erittäin suoraan Kiinan pakottavasta ja provokatiivisesta käytöksestä Taiwania kohtaan”.

Kiinan mukaan vastuu maiden suhteiden parantamisesta on kokonaan Bidenillä.

– Toivomme, että Yhdysvallat tekisi työtä samaan suuntaan kuin Kiinakin, jotta tulisimme toimeen keskenämme, kiteytti Kiinan ulkoministeriön edustaja Zhao Lijian.

Kiina pitää Taiwania kapinoivana maakuntanaan ja sanoo Taiwanin asioiden olevan Kiinan sisäisiä asioita.

Tuttu kaksikko

Biden ja Xi tuntevat toisensa hyvin jo pitkältä ajalta, sillä he tapasivat usein, kun Biden oli Barack Obaman ja Xi Hu Jintaon varapresidentti. Puhelimeen kaksikko on ehtinyt jo kahdesti senkin jälkeen, kun Bidenistä tuli presidentti tammikuussa.

Vuosikymmeniä politiikassa mukana olleena veteraanipoliitikkona Biden ei kuitenkaan ole virtuaalitapaamisten ystävä, ja hän on toistuvasti sanonut, ettei niistä ole kahdenkeskisten tapaamisten korvikkeeksi.

Biden olikin jo aiemmin toivonut, että presidentit olisivat tavanneet Roomassa G20-maiden huippukokouksessa, mutta Xi ei ole matkustanut ulkomaille sen jälkeen kun koronapandemia alkoi vuoden 2020 alussa.

Harvinaisena osoituksena halukkuudesta yhteistyöhön Kiina ja Yhdysvallat ilmoittivat viime viikolla Glasgow’n ilmastohuippukokouksessa ryhtyvänsä ilmastoyhteistyöhön. Kiinan ja Yhdysvaltain hiilidioksidipäästöt ovat maailman suurimmat.

STT

Kuvat: