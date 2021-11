Biden kehottaa ihmisiä pidättäytymään väkivaltaisuuksista – mellakoissa kaksi ihmistä ampuneen teinin vapauttamisen on pelätty johtavan levottomuuksiin

Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden on kehottanut ihmisiä pidättäytymään väkivaltaisuuksista maata puhuttavan mellakkapäätöksen jälkimainingeissa.

Kaksi ihmistä Kenoshan mellakoissa Wisconsinissa viime vuonna ampunut yhdysvaltalaisteini vapautettiin perjantaina kaikista syytteistä oikeudessa. Häntä oli uhannut jopa elinkautinen vankeus.

Biden myönsi, että päätös aiheuttaa huolta ja kiukkua paitsi hänessä itsessään myös muissa yhdysvaltalaisissa. Hän kuitenkin sanoi valamiehistön puhuneen ja painotti, että päätöstä tulee kunnioittaa.

Biden kehottaa kaikkia ilmaisemaan näkemyksensä rauhanomaisesti ja lakien puitteissa.

– Väkivallalle tai omaisuuden tuhoamiselle ei ole sijaa demokratiassamme, Biden sanoi.

Nyt 18-vuotiaan Kyle Rittenhousen vapauttamisen on pelätty johtavan uusiin levottomuuksiin. Bidenin lisäksi muun muassa Kenoshan piirikunnan syyttäjä on pyytänyt ABC Newsin ja CNN:n mukaan ihmisiä hyväksymään päätöksen ja välttämään väkivaltaisuuksia.

– Vaikka olemme pettyneitä päätökseen, sitä täytyy kunnioittaa, hän kertoi uutiskanavien mukaan.

Kansalliskaarti on komennettu valmiuteen Wisconsinissa mahdollisten mellakoiden varalta. Biden kertoi puhuneensa osavaltion kuvernöörin Tony Eversin kanssa ja tarjonneensa yleisen turvallisuuden varmistamiseksi apua, jos sille on tarvetta.

Syytetty vetosi itsepuolustukseen

Rittenhouse sanoi ampuneensa ihmiset puoliautomaattisella kiväärillään itsepuolustukseksi sen jälkeen, kun nämä olivat hyökänneet hänen kimppuunsa. Syyttäjän mukaan Rittenhouse oli itse provosoinut tapahtumat, joten hän ei olisi voinut vedota itsepuolustukseen.

Kenoshassa oli viime vuoden elokuussa laajoja mellakoita sen jälkeen, kun valkoinen poliisi oli ampunut mustaa miestä useita kertoja, minkä seurauksena tämä halvaantui.

Rittenhouse oli saapunut Wisconsinin osavaltiossa sijaitsevaan Kenoshaan naapuriosavaltiosta Illinoisista. Omien sanojensa mukaan hän halusi suojella liikkeitä ryöstäjiltä, syyttäjän mukaan hän tuli rettelöitsemään.

”Poikamme murhanneella ei ole vastuuvelvollisuutta”

Toisen surmatun vanhemmat kertoivat päätöksen särkeneen heidän sydämensä ja jättäneen heidät vihaisiksi.

– Tämän päivän päätös tarkoittaa, että poikamme murhanneella ei ole vastuuvelvollisuutta, he sanoivat tiedotteessa ABC:n mukaan.

Heidän mukaansa päätös lähettää viestin, jonka mukaan aseistautuneet siviilit voivat ilmaantua mihin tahansa kaupunkiin, kiihottaa väkivaltaan ja sitten käyttää itse synnyttämäänsä vaaraa oikeuttaakseen ihmisten ampumisen kadulle.

– Yksikään todisteet nähnyt järjellinen henkilö ei voisi tulla siihen johtopäätökseen, että herra Rittenhouse toimi puolustaakseen itseään, he jatkoivat.

– Herra Rittenhouse tuli Kenoshaan aseistautuneena tappamaan. Kenoshan poliisi kannusti häntä toimimaan väkivaltaisesti, ja poikamme on sen kuollut sen seurauksena.

He kertoivat lisäksi jatkavansa taisteluaan saadakseen paitsi Rittenhousen myös Kenoshan poliisin oikeudelliseen vastuuseen.

Demokraattiedustaja: Järjestelmä on rikkinäinen

New Yorkin pormestari Bill de Blasio kutsui oikeuden päätöstä tuoreeltaan ”kuvottavaksi”.

– Tarvitsemme vahvempia lakeja pysäyttääksemme väkivaltaisen ääritoiminnan oman maamme sisällä, de Blasio vaati tviitissään.

Aseväkivaltaa vastustavan Moms Demand Action -ryhmän perustaja Shannon Watts tuomitsi niin ikään tuoreen päätöksen Twitterissä.

Wattsin mielestä se maalaa huonon kuvan maan oikeusjärjestelmästä, kuinka teini voi matkustaa osavaltion rajojen yli mielenosoitukseen, jonka kanssa hänellä ei ole ollut mitään tekemistä: ampua kolme ihmistä, tappaen heistä kaksi, ja olla joutumatta oikeudelliseen vastuuseen.

Mustien kansalaisoikeuksia ajava järjestö NAACP puolestaan painotti, kuinka päätös ei tarjoa oikeutta henkensä menettäneille.

Wisconsinin demokraattinen kongressiedustaja Gwen Moore alleviivasi omassa tviitissään, että oman käden oikeuden kautta tapahtuvat surmat oikeuttava järjestelmä on syvästi rikkinäinen.

– Todistamme järjestelmää, joka toimii suunnitellusti ja suojelee niitä, joita ajatellen se kehitettiin, newyorkilainen demokraattiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez sen sijaan kirjoitti Twitterissä.

Ocasio-Cortez viittaa siihen, että järjestelmässä on alusta alkaen ollut rakenteellisia ongelmia, joiden nähdään suosivan tiettyä osaa väestöstä.

Trump onnitteli Rittenhousea

Republikaanipäättäjät ja nykyisten aselakien kannattajat pitivät pääsääntöisesti oikeuden päätöstä oikeana.

Aseiden omistajien oikeuksia ajava Gun Owners of America ylisti Rittenhousea sankariksi ja sanoi ”palkitsevansa” hänet samanlaisella AR-15-puoliautomaattikiväärillä, jolla tämä ampui ihmiset Kehoshassa.

Päätöstä kommentoi myös maan entinen presidentti Donald Trump, joka oli presidenttinä Kenoshassa tapahtuneiden surmien aikaan. Trump kommentoi asiaa tiedotteessa, joka julkaistiin hänen edustajansa Liz Harringtonin Twitter-tilillä.

– Onnittelut Kyle Rittenhouselle siitä, että hänet on todettu SYYTTÖMÄKSI kaikkien syytteiden osalta. Sitä kutsutaan SYYTTÖMÄKSI toteamiseksi, Trump kirjoitti viitaten nähtävästi siihen, kuinka Rittenhousen on muotoiltu vapautuneen syytteistä.

– Ja muuten, jos tuo ei ole itsepuolustusta, niin mikään ei ole, ex-presidentti jatkoi.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://abcnews.go.com/US/jury-reaches-verdict-kyle-rittenhouse-homicide-trial/story?id=81108654&cid=social_twitter_abcn

https://edition.cnn.com/us/live-news/kyle-rittenhouse-trial-verdict-watch-11-19-21/h_905a519147f3af19b8025bd1026e925b

https://twitter.com/NYCMayor/status/1461765270041673740?s=20

https://twitter.com/shannonrwatts/status/1461762527046430721?s=20

https://twitter.com/NAACP/status/1461762753975181314?s=20

https://twitter.com/RepGwenMoore/status/1461765784057880578?s=20

https://twitter.com/AOC/status/1461783529197555715?s=20

https://twitter.com/realLizUSA/status/1461828899210514448?s=20

Arttu Mäkelä, Hannu Aaltonen

STT

Kuvat: