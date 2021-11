Biden kutsui koolle huippukokoukseen demokratiasta – Kiina vihastui Taiwanin saamasta kutsusta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kutsunut noin 110 maata virtuaaliseen demokratiahuippukokoukseen joulukuussa. Valkoisen talon mukaan huippukokouksen asialistalla on muun muassa korruption torjunta ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Kokoukseen on kutsuttu monien länsimaiden lisäksi muun muassa Irak, Intia, Pakistan ja Taiwan, ulkoministeriön verkkosivuilta selviää. Kiinaa sen sijaan ei ole kutsuttu. Kiinan ulkoministeriö ilmoitti keskiviikkona vastustavansa Taiwanin osallistumista huippukokoukseen.

– Kiina vastustaa tiukasti Yhdysvaltojen kutsua Taiwanin viranomaisille osallistua niin kutsuttuun demokratian huippukokoukseen, sanoi ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian.

– Taiwan on luovuttamaton osa Kiinan aluetta, hän lisäsi.

Kiina pitää Taiwania kapinoivana maakuntanaan, eikä halua Taiwanin esiintyvän kansainvälisellä areenalla omana valtionaan.

Taiwan kiitteli keskiviikkona Bidenia saamastaan kutsusta. Taiwanin mukaan huippukokous antaa sille hienon mahdollisuuden jakaa demokraattinen menestystarinansa.

Vaikka Yhdysvalloilla onkin diplomaattisuhteet Kiinan eikä Taiwanin kanssa, on se Taiwanille tärkeä taloudellinen ja sotilaallinen kumppani. Yhdysvallat on pitänyt virallisen linjansa varsin arvoituksellisena Taiwanin kysymyksen suhteen.

STT

Kuvat: