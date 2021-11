Boffauksessa saa lyödä kaveria– Pehmustettujen aseiden kanssa taisteleminen ei satu, mutta hiki siinä tulee

Salon Armfeltin koulun liikuntasalissa joukko ihmisiä ottaa käsiinsä aseet. Osalla on kädessä miekka, toisilla keihäs tai jousipyssy. Tarkoituksena on osua vastustajaan.

Kuulostaa vaaralliselta, muttei ole sitä. Kyseessä on boffaus eli miekkailua erilaisilla pehmustetuilla keskiaikatyyppisillä aseilla.

– Boffaus on turvallinen kamppailulaji, sillä bofferiaseet on tehty tarkoin ohjeiden mukaisesti. Pehmusteiden pitää olla oikean paksuisia ja tietystä materiaalista, salolaisen boffausseuran SABO ry:n puheenjohtaja Karoliina Kantola kertoo.

Taisteluissa voidaan käyttää erilaisia miekkoja, keihäitä, kirveitä, nuolia, kilpiä ja muita taistelu- ja puolustusvälineitä. Boffausta voi harrastaa kaksintaisteluina, pienissä ryhmissä ja suurina taisteluina.

Aseet ovat niin kevyitä ja pehmustettuja, etteivät lajin harrastajat tarvitse erillisiä suojavarusteita. Lajia harrastava voi kuitenkin pukeutua esimerkiksi metallista, kankaasta tai nahasta valmistettuun haarniskaan, joka tuo suojaa osumilta.

Boffauksessa käytettävät aseet ovat yleensä itse tehtyjä ja päällystetty teipillä tai kankaalla. Aseita voi myös ostaa valmiina esimerkiksi toiselta harrastajalta.

Karoliina Kantola tutustui lajiin seitsemän vuotta sitten miehensä Antti Kantolan kanssa, kun he asuivat vielä Rovaniemellä.

– Muutimme Saloon viitisen vuotta sitten, ja toimme lajin mukanamme, Karoliina Kantola kertoo.

Karoliina Kantolaa viehättää boffauksessa sen fyysisyys.

– Olen harrastanut joukkuevoimistelua kymmenen vuoden ajan, mutta kyllä boffaus on fyysisesti paljon raskaampaa. Raskasta liikuntaa tulee huomaamatta. Lajissa tarvitaan räjähtävää voimaa, hän sanoo.

Boffausta harrastavan ei kuitenkaan tarvitse olla aktiiviurheilija.

– Laji sopii kelle tahansa. Ikäraja on kuitenkin 14 vuotta sen takia, että harrastajat olisivat suurin piirtein saman kokoisia, Karoliina Kantola sanoo.

Perttu Halonen kertoo yllättyneensä, kuinka raskas laji boffaus on.

– Tämä on myös todella hauskaa.

Sampsa Halonen puolestaan kertoo aina pitäneensä miekkailusta.

– Se alkoi jo pikkupoikana keppien kanssa ja on jatkunut näihin päiviin asti, hän naurahtaa.

Antti Kantola nostaa esiin myös lajin yhteisöllisyyden.

– Lajin piiristä saa helposti samanhenkisiä kavereita.

Boffaus eroaa muista kamppailulajeista huomattavasti. Lajin säännöt ovat yksinkertaiset ja helpot. Lajissa vain osumilla on merkitystä.

Osuma käteen tai jalkaan aiheuttaa sen, ettei kyseistä raajaa voi käyttää. Ase vaihdetaan toiseen käteen ja jalkaosuman jälkeen eteneminen tapahtuu yhdellä jalalla pomppien. Osuma päähän tai keskivartaloon tarkoittaa tappiota. Myös molempien käsien tai jalkojen menettämisestä seuraa tappio.

Karoliina Kantolan mukaan boffaus on ennen kaikkea tekniikka-, ei voimalaji.

– Itse asiassa pehmeiden aseiden kanssa ei kannata lyödä kovaa, koska se on hidasta. Nopea, hallittu isku on tehokkain, hän tietää.

Boffauksen suosio kasvaa Suomessa koko ajan. Lajia alettiin harrastaa Suomessa 2000-luvun alussa. Lajin juuret ovat SCA:ssa eli rottinkimiekkailussa ja larppaamisessa eli näytelmäroolipeleissä.

Lajin vuosittainen päätapahtuma on Sotahuuto, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005. Tapahtuma on kerännyt vuosi vuodelta enemmän osallistujia. Viime vuosina osallistujia on ollut jo 600–700.

Salolainen SABO ry on pieni, mutta sitäkin aktiivisempi boffausyhdistys. Treenit järjestetään kaksi kertaa viikossa, ja kerralla taistellaan kahden tunnin ajan. Ensi vuonna yhdistys aloittaa yläasteikäisten kerhotoiminnan Moision koululla.

– Uusia jäseniä saisi tulla mielellään mukaan lajin pariin, Karoliina Kantola vinkkaa.

Boffaus eli bofferointi

Miekkailua boffereilla eli pehmustetuilla keskiaikatyyppisillä aseilla.

Lajia harrastetaan ympäri maailmaa.

Lajilla on omat säännöt. Tarkoituksena on osua aseella vastustajaan.

Boffaus on tekniikka-, ei voimalaji.

Lajia voi harrastaa kaksintaisteluina, pienissä ryhmissä ja suurina taisteluina.

Lajin harrastajamäärä on kasvussa.

Boffauksen vuosittainen päätapahtuma Suomessa on Sotahuuto.