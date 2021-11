Booker-kirjallisuuspalkinto eteläafrikkalaiselle Damon Galgutille teoksesta The Promise

Booker-kirjallisuuspalkinnon on tänä vuonna saanut eteläafrikkalainen Damon Galgut teoksestaan The Promise.

Galgutin romaani kertoo valkoisesta eteläafrikkalaisesta suvusta, joka on kokoontunut hautajaisiin maatilalle Pretorian ulkopuolelle. Nuorempi sukupolvi inhoaa kaikkea sitä, mitä suku edustaa. Nuoret inhoavat etenkin sitä, että koko ikänsä suvun palveluksessa olleelle mustalle naiselle annetut lupaukset eivät toteutuneet. Naiselle oli luvattu oma talo ja omaa maata.

Booker-kirjallisuuspalkinto myönnetään englanninkieliselle Britanniassa tai Irlannissa julkaistulle romaanille. Sen arvo on 50 000 puntaa eli lähes 59 000 euroa.

Viime vuonna palkinnon sai skotlantilaissyntyinen Douglas Stuart debyyttiromaanillaan Shuggie Bain.

STT

