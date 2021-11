Bottaksen formulasyksy synkistyi Meksikossa – ”Pelastin sentään MM-pisteen tallille”

Mercedes-pestinsä viimeisiä kisoja MM-sarjassa ajavan Valtteri Bottaksen formula 1 -syksy näytti neljä viikko sitten toisenlaiselta kuin nyt. Tuolloin vyölle tuli yksi F1-uran parhaista kisoista, voitto Turkin gp:ssä alusta loppuun tasapainoisella ajolla.

Istanbulissa F1-uransa kymmenennen ykkössijan kaasutelleen Bottaksen pörssiarvo formuloissa on sittemmin sulanut pahanlaisesti. Kaksi viikkoa sitten Yhdysvaltain Austinissa hänelle herui kuudes sija, viikonloppuna Meksikon gp:ssä paalupaikasta huolimatta enää 15. tila kaukana MM-pisteiden ulkopuolella.

Bottaksen voittotaistelu Mexico Cityssä kesti avausmutkaan saakka. Sitten McLarenin Daniel Ricciardo osui Bottaksen auton takarenkaaseen, ja pyörähtänyt Bottas putosi toivottomaan paikkaan hännille.

– Hän (Ricciardo) todella pilasi päiväni, mutta olen varma, ettei hän osunut tarkoituksella, Bottas sanoi.

Jo ennen Bottaksen pyörähdystä lähdön jälkeen suomalaisen ohittanut Red Bullin Max Verstappen kaasutteli voittoon ja kasvatti MM-johtonsa toisena olevaan Mercedeksenseitsenkertaiseen maailmanmestariin Lewis Hamiltoniin jo 19 pisteeseen.

Mercedeksellä loppusuoralla

Bottas on ajanut yhteensä 174 F1-startistaan 98 Mercedeksellä. Hänellä on Mercedes-pestistään jäljellä enää kauden loput neljä kilpailua.

Siirto ensi kaudeksi Alfa Romeolle merkitsee ainakin toistaiseksi hyvästejä kärkisijoituksille ja paalupaikoille.

– Jos olen rehellinen, paalupaikkaa on ensi vuonna erittäin vaikea saavuttaa. Ei kuitenkaan koskaan pidä sanoa ei koskaan. Ei tämä täällä ollut viimeinen paalupaikkani, Bottas pyöritteli arvoituksellisesti.

Turkin gp:n jälkeen näytti selvältä, että Bottas pokkaa kauden päätteeksi Verstappenin ja Hamiltonin jälkeen MM-loppupisteissä kolmannen sijan. Enää se ei ole varmaa, sillä Mexico Cityssä kotiradallaan kolmanneksi ajanut Red Bullin Sergio Perez nousi kokonaiskilpailussa Bottaksesta 20 pisteen päähän.

Bottas kaasutteli lopussa Meksikon gp:n nopeimman kierroksen, mutta ei saanut hyvityspistettä, koska ei yltänyt vaaditusti kärkikymmenikköön. Hänen Mercedes-tallilleen sentään kirjattiin nopeimmasta kierroksesta MM-piste. Se erottaa kauden 18 MM-kisasta kuusi voittaneen Mercedeksen toisena olevasta, nousuvireisestä Red Bullista.

– Pelastin sentään MM-pisteen tallille. On sekin jotain, pettynyt Bottas yritti lohduttautua.

Reima Rautiainen, Luis Vasconcelos

STT

Kuvat: