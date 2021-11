Britannia keskeyttää lennot kuudesta Afrikan maasta uuden koronavirusmuunnoksen takia

Britannia on ilmoittanut keskeyttävänsä väliaikaisesti kaikki lennot kuudesta Afrikan maasta uuden koronavirusmuunnoksen takia.

Keskeytys koskee Etelä-Afrikkaa, jossa uutta muunnosta on havaittu. Muut viisi maata ovat eteläisessä Afrikassa sijaitsevat Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho ja Eswatini.

Britannian terveysministeri Sajid Javid sanoi, että on mahdollista, että uusi muunnos olisi deltamuunnostakin tarttuvampi.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan muunnosta on Etelä-Afrikan lisäksi havaittu Botswanassa ja Aasian Hongkongissa. Yhteensä tartuntoja on kirjattu kymmeniä.

STT