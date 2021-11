Britannian asevoimien komentaja: Riski lännen ja Venäjän vahinkosodalle suurempi kuin kylmän sodan aikana

Britannian asevoimien komentaja varoittaa, että riski vahingossa puhkeavalle sodalle Venäjän ja lännen välillä on tällä hetkellä suurempi kuin kertaakaan kylmän sodan aikana.

Kenraali Nick Carter kehottaa sunnuntaina julkaistavassa Times Radion haastattelussa päättäjiä olemaan varovaisia ja välttämään provokaatioita, kertoo CNN.

– Maailma on mielestäni paljon kilpailullisempi kuin vielä 10 tai 15 vuotta sitten. Tällainen valtioiden ja suurvaltojen välinen kilpailu on luonteeltaan sellaista, että se johtaa kasvaviin jännitteisiin. Tämä jännite on asia, jonka suhteen on oltava varuillaan, Carter sanoi.

Carter vertasi nykytilannetta kylmän sodan aikaiseen kaksinapaiseen maailmaan sekä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeiseen yksinapaiseen maailmaan, jota Yhdysvallat dominoi.

– Olemme nyt aikakaudella, joka on moninapaisempi. Moninapaisessa maailmassa, jossa kilpaillaan erilaisista päämääristä erilaisilla agendoilla, on suurempi riski jännitteisiin, joilla on seurauksia.

Brittikenraali varoitti poliitikkoja kärjistämästä tilannetta tarpeettomasti.

– Monet kylmän sodan ajan perinteiset diplomaattiset työkalut ja mekanismit ovat poissa. Ilman näitä on suurempi riski siihen, että jokin eskalaatio voi johtaa virhearvioihin. Se on todellinen haaste, joka meidän täytyy kohdata.

Lännen ja Venäjän ennestäänkin huonot välit ovat jälleen kiristyneet tällä viikolla, kun Venäjän liittolainen Valko-Venäjä on masinoinut suuren määrän siirtolaisia EU:n rajoille. Länsi on syyttänyt Venäjää osallisuudesta kriisiin, mutta Venäjä on kiistänyt tämän.

Samaan aikaan lännessä ovat herättäneet huolta Venäjän joukkojen liikkeet Ukrainan rajan tuntumassa.

https://edition.cnn.com/2021/11/13/europe/uk-russia-war-risks-intl/index.html

STT