Britannian Johnson Glasgow’n ilmastosovusta: Iso askel eteenpäin, tulevina vuosina paljon tehtävää

Britannian pääministeri Boris Johnson pitää Glasgow’ssa myöhään lauantaina päättyneen ilmastokokouksen sopua isona askeleena eteenpäin.

– Meillä on paljon tehtävää tulevina vuosina. Meillä on nyt ensimmäistä kertaa kansainvälinen sopimus, jolla pyritään vähentämään hiilipäästöjä. Lisäksi on olemassa suunnitelma rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen, Johnson sanoi.

EU-komissio huomautti omassa lausunnossaan, että Glasgow’n sopu piti Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimuksen yhä elossa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että ilmastokokouksen osallistujat päättivät edistää vaarallisten päästöjen vähentämistä ja samalla päästiin sopimuksen kansainvälisestä ilmastorahastosta, josta annetaan apua kehittyville maille 100 miljardilla dollarilla vuosittain.

– Nyt ei ole aikaa levätä laakereilla, vaan on kovan työn aika, von der Leyen muistutti.

Yhdysvaltojen ilmastolähettiläs John Kerry kommentoi sopua toiveikkaasti.

– Olemme lähempänä ilmastokaaoksen välttämistä sekä puhtaamman ilman, turvallisemman veden ja terveemmän planeetan turvaamista kuin koskaan aiemmin, Kerry sanoi yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) kommentoi myöhään lauantai-iltana tiedotteessa sopua varovaisen myönteisesti.

– Päätös pitää 1,5 asteen tavoitteen yhä saavutettavissa. Kello tikittää, ja lähivuodet ovat kriittisiä. Siksi tarvitsemme jatkuvaa painetta ilmastotoimien parantamiseen nimenomaan 2020-luvulla, ja nyt päätetty vuosittainen tarkastelu tuo tätä, Mikkonen sanoi tiedotteessa.

Guterres ja Thunberg skeptisiä

COP26-nimellä kutsutun kokouksen viime metreillä Kiina ja Intia onnistuivat vesittämään kirjausta fossiilisista polttoaineista. Kokouksen puheenjohtaja Alok Sharma piti päätöspuheenvuoronsa kyynelehtien ja pahoitteli kokouksen epäonnistunutta lopputulemaa.

Sama henki oli myös tunnetun ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergintviittaus kokouksen päätöksestä.

– #COP26 on päättynyt. Tässä on lyhyt summaukseni siitä: hölynpölyä. Todellinen työ jatkuu näiden (kokous)hallien ulkopuolella ja me emme anna periksi, koskaan, Thunberg kirjoitti.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti omassa Twitter-lausunnossaan ilmastokatastrofista.

– Kokouksen päätöslauselma on kompromissi, joka heijastaa tämän päivän valtioiden etuja, ristiriitoja ja poliittista tahtoa. Tämä on tärkeä askel, mutta se ei riitä. On aika mennä hätätilaan. Ilmastonmuutos on taistelua elämästämme ja se taistelu meidän on voitettava. Hauras planeettamme on hiuskarvan varassa. Olemme yhä ilmastokatastrofin partaalla, Guterres huomautti.

Pääsihteeri julkaisi myöhemmin uuden tviitin, jonka loppukaneetissa hän loi uskoa tulevaan ja kehotti olemaan luovuttamatta.

