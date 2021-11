Britanniassa, Saksassa ja Italiassa todettu koronaviruksen omikronmuunnoksia – Britannia alkaa vaatia kaikilta sinne saapuvilta koronatestiä ja eristäytymistä

Britanniassa, Saksassa ja Italiassa todettiin lauantaina ensimmäiset koronaviruksen omikronmuunnostapaukset. Britanniassa ja Saksassa tapauksia todettiin kummassakin kaksi ja ne oli yhdistetty Etelä-Afrikasta matkustaneisiin. Italiassa vahvistettiin yksi tapaus, joka oli Mosambikista saapuneella.

Uusien tapausten vuoksi Britannia alkaa vaatia kaikilta maahan saapuvilta koronavirustestiä ja eristäytymistä, kunnes he ovat saaneet negatiivisen tuloksen, kertoi pääministeri Boris Johnson lehdistötilaisuudessa.

Toinen tapauksista todettiin Nottinghamissa ja toinen Chelmsfordissa Lontoon itäpuolella. Molemmat potilaat ovat eristäytyneet, ja heidän kontaktejaan jäljitettiin.

Britannia on kieltänyt matkustamisen maahan useasta eteläisen Afrikan maasta ja harkitsi matkustuskieltojen laajentamista.

Epäily myös Tshekissä

Saksan tapaukset todettiin Münchenin lentokentällä kahdelta matkustajalta, jotka olivat saapuneet Etelä-Afrikasta, alueviranomaiset kertoivat tiedotteessaan.

Jo aiemmin päivällä Hessenin osavaltion sosiaaliministeri Kai Klose kertoi Twitterissä, että Etelä-Afrikasta Saksaan saapuneella ihmisellä epäiltiin olevan koronatartunta, joka on uutta omikronmuunnosta. Tartunnan saanut oli eristyksissä kotonaan.

Myös Tshekissä epäiltiin uuden muunnoksen saapuneen maahan, kertoo Tshekin terveysministeri Adam VojtechTwitterissä.

Perjantaina kerrottiin Euroopan ensimmäisestä todetusta omikronmuunnostartunnasta Belgiassa. Ensimmäinen omikronmuunnostapaus raportoitiin Maailman terveysjärjestölle WHO:lle keskiviikkona Etelä-Afrikasta.

Etelä-Afrikasta Hollantiin saapuneilla matkustajilla todettiin 61 koronatartuntaa, kertoivat hollantilaisviranomaiset lauantaina. Positiivisen testituloksen saaneet testattiin myös omikronmuunnoksen varalta.

Hollantiin saapui perjantaina Etelä-Afrikasta kaksi lentoa, joilla oli noin 600 matkustajaa. Positiivisen koronavirustestituloksen saaneet matkustajat asetettiin karanteeniin hotelliin Schipholin lentoaseman lähellä.

Omikronin ominaisuuksista epävarmuutta

Etelä-Afrikassa havaitun uuden muunnoksen epäillään olevan deltamuunnosta tarttuvampi.

EU:n alainen Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC arvioi perjantaina omikronmuunnoksen muodostavan suuren tai hyvin suuren riskin Euroopalle.

ECDC:n mukaan vielä on suurta epävarmuutta muunnoksen ominaisuuksista kuten sen tartuttavuudesta tai kyvystä kiertää rokotteiden antamaa suojaa. Virasto pitää kuitenkin todennäköisenä sitä, että muunnos pääsee leviämään pidemmälle Euroopan maissa.

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt omikronin huolestuttavaksi muunnokseksi.

Etelä-Afrikan ohella uutta muunnosta on todettu Euroopan ulkopuolella ainakin Botswanassa, Hongkongissa ja Israelissa.

Etelä-Afrikka protestoi lentorajoituksia

Etelä-Afrikan ulkoministeriön tiedotteen mukaan maata rangaistaan uuden muunnoksen havaitsemisesta. Useat maat ovat rajoittaneet lentoja Etelä-Afrikasta ja muista eteläisen Afrikan maista ehkäistäkseen muunnoksen leviämistä.

Etelä-Afrikan ulkoministeriön tiedotteen mukaan maata rangaistaan nyt siitä, että siellä on osaamista uusien muunnosten nopeaan havaitsemiseen.

Tiedotteessa nostetaan esille myös, että omikronmuunnosta on löydetty muualtakin maailmasta. Israelissa muunnostapaus todettiin Itä-Afrikan Malawista saapuneelta henkilöltä. Belgian omikrontapaus taas todettiin Egyptistä Turkin kautta palanneelta matkaajalta.

– Näissä maissa suoraa yhteyttä Etelä-Afrikkaan ei ole, mutta reaktio näiden maiden tapauksiin on selvästi erilainen, tiedotteessa sanottiin.

https://twitter.com/StM_Klose/status/1464515031840739333?s=20

https://twitter.com/adamvojtechano/status/1464548564965728257?s=20

STT

Kuvat: