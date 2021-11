Castren kipusi viidenneksi LPGA-kiertueen kilpailussa, kärkeen eroa kaksi lyöntiä

Matilda Castren nousi jakamaan viidettä sijaa golfin naisten LPGA-kiertueen kilpailussa Floridassa. Castren pelasi toisen kierroksen 64 lyönnillä ja kiri yhteistulokseen 131 lyöntiä (-9).

Castren on kahden lyönnin päässä kisaa johtavista yhdysvaltalaisista Jennifer Kupchosta ja Lexi Thompsonista. Kärkikaksikko käytti Castrenin tavoin kierrokseen 64 lyöntiä. Belleairissa kentän mittatulos eli par on 70.

Kärkikaksikosta Kupcho ei ole koskaan voittanut LPGA-kiertueella. Thompsonilla voittoja on yksitoista, niistä tuorein vuodelta 2019.

Tällä kaudella jo yhden LPGA-kiertueen kilpailun voittanut Castren teki kierroksellaan kahdeksan birdieä. Kaliforniassa asuvan suomalaisen tuloskorttiin merkittiin myös kaksi bogia.

Avauskierroksen jälkeen kenttäennätyksellä 62 johtanut Irlannin Leona Maguire putosi jakamaan kolmossijaa. Hän käytti toiseen kierrokseen 68 lyöntiä.

STT

Kuvat: