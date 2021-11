Chess Masters kuulostaa jo hyvältä – salolainen huuliharpisti Antti Mäkiranta luottaa bändin elinvoimaisuuteen

Arvaus meni osittain väärin. Chess Masters tarkoittaa suorana käännöksenä Shakkimestarit, jota nimi tässä tapauksessa myös tarkoittaa.

– Chess oli 1950-luvulta 70-luvun puoliväliin Chicagossa vaikuttanut levy-yhtiö ja -merkki. Sille levyttivät monet 1950- ja 1960-luvun tunnetuimmista rhythm and blues -artisteista, kuten Buddy Guy, Etta James, Howlin’ Wolf, Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, Bo Diddley ja Chuck Berry, salolainen Antti Mäkiranta valistaa.

Lisäksi Chess Masters on kyseisen levymerkin julkaisusarja.

Hartolasta lähtöisin oleva Mäkiranta (s. 1974) soittaa huuliharppua ja laulaa Chess Masters -nimisessä kvartetissa. Porukka on tuore ja takana on vasta kaksi keikkaa; kesällä Halikon Lossirannassa ja syyskuun puolivälin tietämillä SaloJazz Cornerissa. Mäkirannan lisäksi kokoonpanossa vaikuttavat Jonni Seppälä (kitara ja laulu), Hannu Hiltula (Hammond-urut) sekä Karri Kerkelä (rummut).

– Karri on mahdollisesti jäämässä pois vahvuudesta omien työkiireidensä vuoksi. Ja myös sen takia, että jos meille alkaa tulla enemmän keikkoja, yhtälö mutkistuu, Antti Mäkiranta naurahtaa ja jatkaa:

– Uutta rumpalia ollaan jo hakemassa. Halukkaitakin on löytynyt.

Turussa opiskellut ja pitkän kaavan mukaan filosofian maisteriksi materiaalitieteestä valmistunut Mäkiranta sanoo olevansa porukan jarrumies. Muut soittajat kun ovat ammattilaisia ja soittimensa mestareita. Mäkiranta kertoo olevansa huuliharpistina itseoppinut.

– Vielä silloin kun opettelin soittamaan 90-luvun alkupuolella, ei huuliharpun soittoa opetettu missään. Kuuntelemalla soittoa levyiltä oppi kaikenlaista ja oppi samalla erilaisten huuliharppujen soittajaksi, Mäkiranta muistelee.

Tätä nykyä huuliharpun soittoa opetetaan aina Sibelius-Akatemiaa myöten. Huuliharppu ei ole mikään helppo soitin, vaan se ”toimii” kuin mikä tahansa täysipainoinen instrumentti. Sen soitossa järjestetään vuosittain jopa SM-kisoja, mutta näihin Mäkirannalla ei ole tarvetta osallistua.

Huuliharpun soiton Mäkiranta aloitti, koska hän oli kuunnellut musiikkia, jossa huuliharppu oli yleinen soitin eli lähinnä amerikkalaisperäistä rhythm and bluesia. Ensimmäinen soitin kouluvuosina oli kitara, mutta se ei oikein innostanut jatkamaan.

– Tiedän, että isäni isä on joskus soittanut huuliharppua. Ehkä sitä kautta minustakin tuli verenperinnön kautta huuliharpunsoittaja, Mäkiranta makustelee menneen vaikutusta ja muistelee lapsuudessaan ainakin nähneensä huuliharppuja.

– Varsinaisen blues-herätyksen koin nuorena poikana vuonna 1992, kun näin B.B. Kingin Finlandia-talolla. Paikalla oli nuoria, ikäisiäni, harmaatukkaisia, farkkukansaa ja puku päällä olevaa yleisöä. Tajusin, että tämänkaltainen musiikki sopii kaikenikäisille ja kaikenlaisille ihmisille.

– Kitaristeja on aika paljon; huuliharpisteja ei niinkään, Mäkiranta ynnää ja sanoo soittavansa sekä kromaattisia että bluesharppuja.

Tunnettuja tämän ajan suomalaisia huuliharpisteja tulee yhtäkkiä mieleen vain muutama: Pepe Ahlqvist‎ ja Helge Tallqvist sekä huuliharppuyhtye Sväng.

Turussa opiskellessaan Mäkiranta aloitti soittamiset ostamalla pari huuliharppua ja lainaamalla kirjastosta soitto-oppaita. Ensimmäinen julkinen keikka oli opiskelijoiden pikkujouluissa kokoonpanolla sähkökitara, alttoviulu ja huuliharppu!

– Erityisesti kehuja saimme Juicen Sika-biisin esittämisestä, Antti Mäkiranta muistelee silloista taitotasoa.

Ensimmäisen oikean bändin, turkulaisen Sky Wingsin, myötä keikkoja tehtiin eri puolille Suomea Pori Jazzin Rantakatua ja Puistobluesia myöten. Bändissä soitti jopa kaksi huuliharpistia, toista ykkösvokalisti Risto ”Hämis” Hämäläinen.

Chess Mastersia ennen Antti Mäkiranta on soittanut Salon vuosinaan muutamassa bändissä. Mighty Nightbirdsin kanssa tehtiin keikkaakin. Lajina oli blues.

Chess Masters perustettiin Tampereella runsas vuosi sitten alkuvuodesta 2020 kitaristi Jonni Seppälän kanssa. Bändi on siinä mielessä salolainen, että se treenaa Salossa; Mäkirannan talon kellaritiloissa, omassa miesluolassa.

Jonni Seppälän sukulaisia asuu Salossa. Hannu Hiltula vaikuttaa Nousiainen-Kuopio-akselilla. Nykyinen rumpali Karri Kerkelä on myös salolaisia.

– Muiden soittajien ammattimaisuudesta kertoo jotain se, että esimerkiksi Hannu on toiminut kanttorina ja opettaa nyt pianonsoittoa Kuopiossa.

Antti Mäkiranta paljastaa bändin nimen taakse kätkeytyvän enemmän kuin vain pelkän nimen. Chess Masters haluaa olla ulkoisesti näyttävä keikoilla. Esimerkiksi shakin mustavalkoista värimaailmaa on tarkoitus hyödyntää. Lisäksi bändi haluaa pukeutua lavalla tyylin mukaisesti.

– Emme ole vielä siellä, mutta tarkoitus on pyrkiä hyvän musiikin ohella myös ulkoiseen tunnistettavuuteen. Emme tee tätä vakavissaan ryppyotsaisesti vaan pieteetillä, Mäkiranta päättää ja myöntää, ettei Chess Masters edusta missään muotoa musiikin valtavirtoja.

Mäkiranta sanoo Chess Masterin esittävän vielä lähinnä lainabiisejä. Jatkossa painotus omaan musiikkiin kasvaa. Taito soittaa myös hiljaa ja improvisoiden on porukalle kunnia-asia.

Chess Masters -yhtyeen lisäksi Antti Mäkiranta soittaa toisessa, suomusjärveläisessä kokoonpanossa. Groove ’n’ Blues Fusion soittaa myös bluesia, joskin modernimmalla otteella.

Neljä miestä ja huuliharput

Sväng: In Trad Wu Trust (Galileo)

Suomalainen huuliharppukvartetti Sväng on asettanut uudet standardit huuliharppumusiikille sekä ohjelmistollaan että omintakeisella instrumenttien käytöllään. Pian parin vuosikymmenen ikään yltävä porukka soittaa oman musiikin ohessa lähinnä kansanmusiikkia ja klassista Suomesta ja muualta maailmasta.

Viimeisin levy, järjestyksessään yhdeksäs, In Trad We Trust on kunnianosoitus suomalaiselle rahvaan perinnölle. Tätä ennen Sväng on sovittanut huuliharpuille sopivaksi muun muassa Sibeliusta!

Levyllä kuullaan kaksitoista trad.-lähtöistä kappaletta karjalaisista lauluista romanimusiikin kautta polskaan. Levyn päättävä kolmen katrillin potpuri Katrilliä, pilkkua ja wappua yltää vallan hurjaan menoon.

Sväng on paitsi äärimmäisen taitava samalla myös todella maukas ja hauska kokoonpano. Kvartetin soitto ylittää musiikin rajat hienolla tavalla.

Kaikenlaisten huuliharppujen – joukossa vallan mainio bassohuuliharppu – soittajina kuullaan Eero Grundströmiä, Jouko Kyhälää, Pasi Leinoa ja Eero Turkkaa.