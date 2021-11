Chicago Blackhawksille kaivattu voitto – häkillä uurastanut Lankinen avitti jatkoaikamaalissa

Jääkiekon NHL:n klassikkoseuroihin lukeutuva Chicago sai sunnuntaina ankeaan alkukauteensa hieman lohtua, kun Blackhawks kukisti kotijäällään jatkoajalla Nashvillen 2-1. Ratkaisumaalin viimeisteli Alex DeBrincat, jonka osumaan toisen syöttöpisteen sai Chicagon maalia vartioinut Kevin Lankinen.

Kuusinkertaisen Stanley Cup -voittajan Chicagon pahaa jamaa kuvaa se, että voitto oli sille vasta toinen kauden 13 ottelussa. Voitto oli päävalmentaja Jeremy Collitonin potkujen jälkeen väliaikaisesti Chicagossa valmennusvastuun ottaneelle Derek Kingille ensimmäinen.

DeBrincatin 2-1-voittomaalin syöttänyt Patrick Kane saavutti NHL-uransa 1 100. tehopisteen. Häntä edellä Blackhawksin kaikkien aikojen pistetilastossa ovat enää Stan Mikita ja Bobby Hull. Kane on NHL:ssä neljäs yhdysvaltalaissyntyinen kiekkoilija, joka on yltänyt 1 100 tehopisteeseen.

Suomalaisvahdit torjuntavastuussa

Suomen vuoden 2019 maailmanmestaruuden takuumies Lankinen torjui Chicagon maalilla 20 kertaa. Vastapäädyssä Nashvillen Juuse Saros pysäytti 30 laukausta.

Saros teki lukuisia huippupelastuksia. Hän ei ollut huolissaan, vaikka Nashvillen alkukausi on ollut melkoista vuoristorataa.

– Kyse on pelin rakenteesta ja sen yksityiskohdista. Vaikka pelimme on ollut tällä kaudella välillä kaaoksessa, olemme mielestäni selviytyneet yhdessä, Saros kertoi NHL:n verkkosivuilla.

Molemmat varsinaisella peliajalla tehdyt maalit saatiin verkkoon toisessa erässä. Ensin Chicagon Brandon Hagel heilutti Saroksen verkkoa, kun erää oli pelattu yli seitsemän minuuttia. Alle kahden minuutin päästä Alexandre Carrier sai kiekon Lankisen häkkiin.

Minnesota takoi maaleja päätöserässä

Minnesota Wildin ja New York Islandersin kohtaamisessa Minnesotan maalilla vahti Kaapo Kähkönen, joka torjui 19 laukausta 21:stä. Wild päihitti newyorkilaiset 5-2-lukemin.

Islanders meni ensimmäisen erän lopussa johtoon. Wild tasoitti toisen erän puolivälissä, mutta pian newyorkilaiset olivat taas johdossa.

Kolmas erä oli kuitenkin Minnesotan maalijuhlaa. Joukkue teki yhteensä neljä maalia.

Anaheim Ducks päihitti St. Louis Bluesin 4-1, ja Detroit Red Wings voitti Las Vegas Golden Knightsin 5-2.

Vancouver pehmitti kotihallissaan suomalaispitoisen Dallasin 6-3. Dallasin Roope Hintzin ja Miro Heiskasen syöttöpisteet mieheen olivat vierailijalle laiha lohtu.

Dallasin mahdollisuudet kariutuivat kehnoon toiseen erään. Se oli Dallasille kuin Suomen miesten maajoukkueelle avauserä samassa hallissa 2010 Vancouverin olympiaturnauksessa välierässä Yhdysvaltoja vastaan. Suomi hävisi sen 0-6, Dallas sunnuntaina kakkoserän Vancouverille 1-0-johtonsa jälkeen 1-4.

Reima Rautiainen, Milja Rämö

STT

