Clevelandille jälleen voitto, Markkasella ei vieläkään asiaa parketille

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen poissaolo Cleveland Cavaliersin peleistä jatkuu edelleen. Markkanen on menettänyt liigan koronaprotokollalistalle joutumisen takia jo kuusi peliä putkeen.

Listalle päätyy, jos pelaajalla tai seuran henkilöstöön kuuluvalla on todettu koronavirustartunta tai hänet on todettu altistuneeksi tartunnalle.

Cavaliers voitti varhain sunnuntaina Suomen aikaa kotonaan Boston Celticsin niukasti luvuin 91-89.

Markkasen lisäksi Clevelandin riveistä ovat poissa Kevin Love koronaprotokollan vuoksi sekä loukkaantumisista kärsivät Collin Sexton ja Lamar Stevens.

STT

