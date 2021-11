Dallasin Hintz ja Heiskanen maalinteossa – suomalaisonnistumiset eivät riittäneet voittoon

Jääkiekon NHL:ssä Dallas Stars taipui kotikaukalossaan Nashville Predatorsille, joka vei ottelun maalein 4-2. Kummassakin joukkueessa on useampi suomalaisvahvistus, mutta tällä erää jäällä loisti Dallasin sinivalkoinen edustus.

Dallasin maalitilin avasi ottelun toisen erän lopulla suomalaishyökkääjä Roope Hintz. Joukkueen toisesta ja viimeiseksi jääneestä maalista vastasi puolestaan Miro Heiskanen. Suomalaispakki kavensi tilannetta kolmannen erän puolivälissä.

Suomalaisonnistumiset eivät kuitenkaan riittäneet, vaan päätöserän lopulla 3-2-johdossa olleen Nashvillen Colton Sissons linkosi kiekon vielä kertaalleen Dallasin maaliin. Tyhjään maaliin tehdyn laukauksen syötti suomalaishyökkääjä Mikael Granlund.

Nashvillen maalilla ahkeroi suomalaisveskari Juuse Saros, joka torjui 25 laukausta 27:stä.

Nashville on pelannut tällä kaudella kaikkiaan 13 ottelua, joista se on voittanut seitsemän. Dallasin tilillä on sen sijaan vaatimattomammat neljä voittoa. Texasilaisseura on ollut runkosarjan tiimellyksessä jäällä yhteensä 12 kertaa.

Torontolle vierasvoitto, isännät jäivät nollille

Toisaalla Toronto Maple Leafs veti vieraissa pidemmän korren Philadelphia Flyersista. Kanadalaisseura kukisti pennsylvanialaisen isäntäjoukkueen maalein 3-0.

Ottelun kovin maalintekijä oli Toronton William Nylander, joka avasi maalitilin toisen erän puolivälin tienoilla. Kakkoserässä verkkoon suhahtaneen laukauksen lisäksi Nylander heilutti Philadelphian verkkoa myös kolmannessa erässä.

Voittolukemat sinetöi päätöserässä Nylanderin joukkuetoveri Ondrej Kase, kun viimeistä kolmannesta oli pelattu reilut 13 ja puoli minuuttia.

Nylanderin lisäksi kaksi tehopistettä nappasi Auston Matthews, jonka tilille kilahti kaksi syöttöpistettä. Matthews oli rakentamassa kumpaistakin Nylanderin maaleista.

Edellisessä viidessä ottelussaan Philadelphia on ottanut voittoja ja tappioita vuorovedoin. Edellisten viiden ottelun aikana Philadelphia on hävinnyt kaksi ottelua varsinaisella peliajalla ja yhden jatkoajalla. Flyers on pelannut tällä kaudella tähän mennessä 11 peliä, joista joukkue on voittanut kuusi.

Torontolla on puolestaan vyöllään kahdeksan voittoa yhteensä 14 ottelusta.

Arttu Mäkelä

STT

