Delhi sulkee kouluja määrittelemättömäksi ajaksi savusumun takia

Intian pääkaupungissa Delhissä koulut on suljettu savusumun takia määrittelemättömäksi ajaksi. Ihmisiä on myös kehotettu tekemään töitä kotoa käsin ja muu kuin välttämätön raskas liikenne on tilapäisesti kielletty.

Lauantaina Delhissä määrättiin kouluja suljettavaksi viikoksi ja rakennustyöt keskeytettiin neljäksi päiväksi. Myöhään tiistaina päätettiin kuitenkin pitää kouluja suljettuna toistaiseksi ja valtaosa rakennustöistä on niin ikään toistaiseksi pysäytetty.

Syynä on savusumua aiheuttava vaarallisen korkea ilmansaastetaso. Delhissä asuu noin 20 miljoonaa ihmistä ja se on yksi maailman saastuneimmista kaupungeista.

Saasteita puskevat ilmoille muun muassa tehtaat ja liikenne. Lisäksi kaupungin ulkopuolella poltetaan maatalousjätteitä siitä huolimatta, että Intian korkein oikeus on kieltänyt sen.

Lancet-lehdessä viime vuonna julkaistun artikkelin mukaan lähes 17 500 ihmistä kuoli Delhissä vuonna 2019 ilmansaasteiden takia.

Sveitsiläisen ilmanlaatuteknologiayritys IQAirin mukaan viime vuonna 22 maailman 30 saastuneimmasta kaupungista sijaitsi Intiassa.

