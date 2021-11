Demokraatti: Paperiliitto uhkaa UPM:ää lakolla tammikuun alusta lähtien

Paperiliitto uhkaa metsäyhtiö UPM:ää lakolla 1. tammikuuta lähtien niissä yksiköissä, joissa ei ole työehtosopimuksia, kertoo Demokraatti. Paperiliitolla on hallituksen kokous joulukuussa, jossa tehdään päätökset mahdollisista työtaistelutoimista.

Demokraatin haastattelema Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala arvioi, että valtakunnansovittelija kutsuu pian tämän jälkeen UPM:n ja Paperiliiton sovittelemaan sopimuskiistaa.

Vanhala sanoo, että UPM:n kannattaisi panostaa nyt neuvotteluihin eikä työehtojen pohtimiseen vuodenvaihteen jälkeen.

UPM kertoi aiemmin tänään varautuvansa järjestämään työehdot työlainsäädännön, yhtiön käytäntöjen ja henkilökohtaisten työsopimusten mukaan väliaikaisesti ilman työehtosopimuksia, kunnes sopimukset Paperiliiton kanssa syntyvät.

Yhtiön mukaan se tavoittelee yhä liiketoimintakohtaisia sopimuksia Paperiliiton kanssa. Tällä hetkellä voimassa oleva sopimus UPM:n ja Paperiliiton välillä päättyy vuodenvaihteessa.

UPM painottaa, että sen on varauduttava myös tilanteeseen, jossa voimassa olevaa sopimusta ei enää ole. Yhtiö kertoo, ettei nykyisellä sopimuksella ole jälkivaikutusta sopimusosapuolten vaihtuessa.

Jälkivaikutukset tarkoittavat sitä, jatkuvatko sopimuksettomassa tilassa vanhan sopimuksen ehdot.

Ilman työehtosopimusta toimiminen vaikuttaa UPM:n mukaan esimerkiksi tehtaiden työaikajärjestelmiin, palkkarakenteisiin ja yhtiön mahdollisuuteen periä Paperiliiton jäsenmaksuja.

Ilmoitukset työntekijöille on aloitettu

UPM:n mukaan liiketoimintakohtaisia sopimuksia tarvitaan, koska eri liiketoimintojen tuotteet, markkinat ja toimintaympäristö poikkeavat merkittävästi toisistaan.

Yhtiö kertoo ryhtyneensä tällä viikolla ilmoittamaan työntekijöille vuodenvaihteen jälkeen sovellettavista työehdoista niissä liiketoiminnoissa, joissa Paperiliitto on sopimuskumppanina.

UPM:llä on viisi liiketoiminta-aluetta, joissa Paperiliitto on nykyisin sopimuskumppanina. Lisäksi kahdessa muussa liiketoiminnassa kumppani on Teollisuusliitto, jonka kanssa neuvotteluita on käyty jo keväästä asti.

Yhtiön mukaan neuvottelukosketus Paperiliiton kanssa on saavutettu ainoastaan UPM Biofuels -liiketoiminnassa, jossa osapuolet ovat tavanneet ja vaihtaneet tietoja neuvottelulähtökohdista.

Stora Enso solmi yrityskohtaisen työehtosopimuksen

Työnantajajärjestö Metsäteollisuus ilmoitti viime vuoden syksyllä jäävänsä pois työehtosopimustoiminnasta, minkä takia alan työehtosopimukset neuvotellaan yritysten ja henkilöstön välillä.

Toinen iso metsäyhtiö Stora Enso solmi aiemmin syksyllä Paperiliiton kanssayrityskohtaisen työehtosopimuksen, joka on voimassa tammikuun alusta vuoden 2024 kevääseen.

STT ei tavoittanut Paperiliiton Petri Vanhalaa kommentoimaan sopimustilannetta.

