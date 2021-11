Ecuadorissa puhkesi uusi vankilamellakka, aiemmassa kuoli ainakin 68 ihmistä

Etelä-Amerikassa Ecuadorin suurimmassa kaupungissa Guayaquilissa on puhjennut uudelleen vankilamellakka, kertoi maan presidentin edustaja Carlos Jijon lauantai-iltana paikallista aikaa.

Jijon sanoi, että eri osastoilla olevat vangit olivat hyökänneet toistensa kimppuun.

Samassa vankilassa oli aiemmin lauantaina ollut vankilamellakka, jossa kuoli ainakin 68 ihmistä. Tuolloin poliisi sai lopetettua useita tunteja kestäneet väkivaltaisuudet, jossa vangit käyttivät aseinaan ampuma-aseita, räjähteitä ja machete-veitsiä.

Ecuadorin vankilamellakoissa on tapettu tänä vuonna jo yli 300 vankia. Maan vankiloissa tuhannet vangit ovat yhteyksissä huumejengeihin, joiden yhteenotot yltyvät usein vankilamellakoiksi.

Samassa vankilassa kuoli yli sata ihmistä mellakassa vasta syyskuussa. Vankila on suunniteltu runsaalle 5 000 vangille, mutta sinne on ahdettu tuhansia vankeja enemmän.

STT

