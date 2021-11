Eduskunta äänestää hybridivaikuttamiseen liittyvästä välikysymyksestä – taustalla Valko-Venäjän toiminta

Eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta. Opposition tekemä välikysymys koskee Suomen varautumista hybridivaikuttamiseen maan rajoilla.

Välikysymyksessä ovat mukana kaikki oppositiopuolueet eli perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt.

Välikysymyksen taustalla on Valko-Venäjän toiminta, kun se on ohjannut EU:hun pyrkiviä siirtolaisia EU-naapureidensa rajoille unionin painostamiseksi. Välikysymyksessä esitetään, että Suomi voisi vastata hybridivaikuttamiseen mahdollistamalla turvapaikkahakemusten vastaanottamisesta luopumisen määräajaksi. Tätä varten tulisi opposition mielestä säätää hätätilapykälä.

Hallituksen mukaan tällainen hätätilapykälä ei olisi mahdollinen Suomen perustuslain tai EU-lainsäädännön puitteissa.

– Samasta syystä välikysymyksen nyt jättäneet puolueet eivät itsekään tällaista pykälää säätäneet ollessaan hallitusvallassa, sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoi keskiviikon pitkäksi venähtäneessä välikysymyskeskustelussa.

Mikkonen painotti, että hybridiuhkiin vastatessa ulkopoliittiset vastakeinot ja diplomatia ovat keskeisessä roolissa. Hänen mukaansa Suomen valmius vastata hybridivaikuttamiseen on hyvällä tasolla ja nykyinen lainsäädäntö riittää vastaamaan vakaviin häiriötilanteisiin, mutta hybridioperaatioiden mahdollisuus on huomioitava valmiuslain uudistustyössä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra taas sanoi hallituksen saivartelevan ja totesi, etteivät Mikkosen mainitsemat valmiuslain muutokset ole riittäviä tai riittävän nopeita.

– Hallitus ei tunnista uhkaa. Se ei tunnusta turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöä tai ihmisten hyödyntämistä yhteiskuntamme vastaisessa toiminnassa, Purra sanoi keskiviikon puheenvuorossaan.

