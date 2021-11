Einsteinin käsin kirjoittamista suhteellisuusteorian muistiinpanoista maksettiin huutokaupassa 11,6 miljoonaa euroa

Fyysikko Albert Einsteinin käsin kirjoittamista suhteellisuusteorian muistiinpanoista maksettiin Pariisissa huutokaupassa tiistaina 11,6 miljoonaa euroa.

Käsikirjoituksen arvoksi oli arvioitu noin neljäsosa lopullisesta myyntihinnasta. Kyseessä on kirkkaasti uusi ennätyssumma, mitä Einsteinin kirjoituksista on koskaan maksettu.

54-sivuinen käsikirjoitus sisältää esitöitä Einsteinin vuonna 1915 julkaisemasta yleisestä suhteellisuusteoriasta, joka on hänen kenties tunnetuin saavutuksensa.

Einstein kirjoitti muistiinpanot vuosina 1913 ja 1914 Sveitsin Zürichissa yhdessä työtoverinsa ja ystävänsä Michele Besson kanssa.

Vuonna 1879 syntynyt saksanjuutalainen Einstein kuoli 76-vuotiaana Yhdysvalloissa vuonna 1955.

Muistiinpanot kaupannut huutokauppakamari Christie’s kutsui muistiinpanoja ”epäilemättä kallisarvoisimmaksi Einsteinin käsikirjoitukseksi, mitä koskaan on huutokaupattu”.

Aiempi Einsteinin kirjoituksista maksettu ennätyshinta oli vuonna 2018 maksettu noin 2,6 miljoonaa euroa kirjeestä, jossa Einstein epäilee Jumalan olemassaoloa.

Voittaneen huutajan henkilöllisyydestä tai kansallisuudesta ei heti huutokaupan jälkeen ollut tietoa.

STT

