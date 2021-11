EKL:n ja Eetun puheenjohtaja Simo Paassilta: Pienistä eläkkeistä johtuva köyhyys eläkeläisliittojen huolena

Suomalaisten eläkeläisliittojen tärkein tavoite on eläkeläisköyhyyden poistaminen.

– Merkittävä osa eläkeläisistä saa niin pientä eläkettä, että sillä ei tule toimeen, vaan he tarvitsevat lisäksi yhteiskunnan tukea, sanoo Eläkkeensaajien keskusliiton puheenjohtaja Simo Paassilta.

Salolainen Paassilta valittiin vastikään jatkamaan EKL:n puheenjohtajana. Tällä viikolla hänelle siirtyy myös eläkeläisjärjestöjen yhteistyöjärjestön Eetu ry:n johtajuus.

Valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajat toimivat vuorovuosina myös Eetun puheenjohtajina. Paassilta valittiin EKL:n johtoon ensimmäisen kerran vuonna 2017.

– Eläkeläisköyhyys ei poistu iskulauseilla eikä pelkästään paljon puhutun leikatun indeksin poistamisella. Tarvitaan toteutuskelpoinen toimenpideohjelma. Tehokkaimmin tilannetta korjaan korottamalla kansaneläkettä tuntuvasti, sanoo Paassilta.

– Eläkkeisiin tehtäviä indeksikorotuksia pitää myös hilata nykyistä vahvemmin kohti palkkojen kehitystä. Sitä ei saa kuitenkaan tehdä niin, että uhattaisiin eläkejärjestelmän tulevaa maksukykyä. Sukupolvien välistä solidaarisuutta tulee kunnioittaa. Tulevien eläkeläisten eläketurvaa ei saa syödä.

Paassilta muistuttaa, että eläkeläisköyhyys ei katoa sillä, että yhä useampi saa työeläkettä.

– Eläkejärjestelmän rakenteesta johtuu, että pienet palkat ja lyhyet ja osa-aikaiset työsuhteet kerryttävät pientä eläkettä. Ja useimmiten pienillä eläkkeillä sinnittelevät naiset.

Eläkeläisen elintasoon vaikuttaa myös, mitä eläkkeestä jää käteen. Siksi eläkkeiden muita ansiotuloja ankarampi verotus on poistettava, sanoo Paassilta.

Eläkeläisjärjestöjen mielestä korjattavaa on myös verotuksen kotitalousvähennysjärjestelmässä. Kun vähennys tehdään verosta, siitä ei ole apua kaikkein pienituloisimmille.

– Heillä pitäisi olla mahdollisuus käyttää esimerkiksi palveluseteliä niin, että he saisivat vastaavan tasoisen tuen kuin hyvätuloiset saavat nyt verotuksen kautta, sanoo Paassilta.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ehdotti jo vuonna 2015, että 75 vuotta täyttäneille suunnatun kotitalouspalvelutyön verovähennysoikeutta kasvatettaisiin ja palvelujen ostoon annettaisiin tukea niille, joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen.

Edelleen korjauslistalla ovat asiakasmaksut ja omavastuut.

– Eläkeikäisiä on ulosotossa asiakasmaksujen vuoksi, vaikka niiden takia ei pitäisi tarvita edes toimeentulotukea. Tiedämme myös, että jotkut joutuvat asiakasmaksujen ja lääkkeiden omavastuuosuuksien takia valitsemaan lääkkeiden ja ruuan välillä. Näin siitä huolimatta, että meillä on maksukatot lääkkeille, matkoille ja asiakasmaksuille, joiden yhteismäärä on vähän yli 1 600 euroa vuodessa.

– Tammikuu on vaikea pientä eläkettä saaville, koska silloin maksukattojen omavastuut lankeavat. Esitämme, että maksukattojen seuranta olisi 12 kuukauden ajanjakso nykyisen kalenterivuoden sijasta. Myös maksukattoja pitää yhdistää, ja omavastuu alentaa kuukauden takuueläkkeen tasolle, 837 euroon vuodessa.

Suomessa toimii kuusi eläkeläisjärjestöä. Virallisesti ne ovat poliittisesti sitoutumattomia.

– Kaikilla on omat juurensa, mikä näkyy esimerkiksi puheenjohtajien poliitikkotaustoissa. Mutta emme tee puoluepolitiikkaa, vaan eläkepolitiikkaa, sanoo Paassilta.

Hänen mukaansa on edunvalvonnan voimavara, että järjestöjä on monta. Niiden kautta yhteistyöjärjestöllä on laajat yhteiskunnalliset verkostot.

– Meillä on aina kanavat sekä hallitukseen että oppositioon, Paassilta naurahtaa.

Yhteistyöjärjestössä toimitaan konsensuksen hengessä. Yhdessä edistetään asioista, joista kaikki ovat samaa mieltä.

Simo Paassilta, 78, on SDP:n kaupunginvaltuutettu ja Salon kaupunginhallituksen jäsen. Hän jäi eläkkeelle Halikon kunnanjohtajan virasta, kun alueen kymmenen kunnan kuntaliitos toteutui vuonna 2009.

Ennen kunnanjohtajuutta Paassilta oli Halikon kunnanhallituksen puheenjohtaja. Virassa hän oli silloin Halikon sairaalan talousjohtajana ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin rahoitusjohtajana.

Paassilta on myös Salon eläkkeensaajien puheenjohtaja.

– Kunnissa eläkeläiset on nähtävänä voimavarana, ei taakkana. Eläkeläisten vapaaehtoistyö eläkeläisten keskuudessa on arvokasta. Sillä tuetaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja torjutaan yksinäisyyttä, Paassilta sanoo.

Eläkeläisjärjestöt korostavat myös isovanhemmuuden merkitystä: isovanhemmat ovat tukiverkko, ja monesti lastenhoitoapu mahdollistaa lapsiperheiden työssäkäyntiä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei vapauta kuntia järjestämästä toimintaa ikäihmisille tai tukemasta yhdistyksiä.

– Kuntien vastuulle jää terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Eläkeläisten toimintaa pitää tukea siinä missä esimerkiksi urheilua.

Sote-uudistus tulee voimaan niin, että uudet hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alussa.

– Edunvalvonnan kannalta iso asia on, että ikäihmisiä kuullaan valmistelussa ja hyvinvointialueen toiminnassa. Me olemme suurin asiakasryhmä.

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskanavaksi hyvinvointialueelle tulee kunnistakin tuttu vanhusneuvosto. Paassillan mukaan aluehallintoon tarvitaan myös vanhusasiamies, joka valvoo ja kehittää palveluita sekä pitää yhteyttä vanhusneuvostoon ja järjestöihin.

Eläkeläisjärjestöjen valtakunnallinen yhteistyö pitää tuoda myös maakunta- ja kuntatasolle. Varsinais-Suomessa yhteistyö toimii jo, ja Salossa kuviota viritellään Kansallisten senioreiden aloitteesta, Paassilta kertoo.

Eläkkeensaajien keskusliitto EKL

320 alueellista yhdistystä ja 15 piiriä

73 000 jäsentä

Eetu

Eläkeliittojen etujärjestö

Jäsenjärjestöt: Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Eläkeläiset, Kansallinen senioriliitto, Svenska pensionärsförbundet, Kristillinen eläkeläisliitto

Järjestöissä yhteensä 280 000 jäsentä