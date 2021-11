Elämä on osa koripalloa – tänään 60 vuotta täyttävä Ari Mäenpää jakaa edelleen mielipiteitä, vaikka myrskyisät vuodet ovat jo historiaa

Ari Mäenpää katsoo Salkkarin kuvaa keväältä 1993. Kuvassa Vilppaan tuore A-poikien Suomen mestarijoukkue ajaa päävalmentajan hiuksia.

– Katos, katos. Voitimme edellisenä päivänä Alun Forssan jäähallissa. Luvattiin, että tukka lähtee, jos mestaruus tulee.

Tänään 60 vuotta täyttävän Mäenpään elämä on ollut pelkkää koripalloa. Hän on pelannut jokaisella aikuisten sarjatasolla ja valmentanut oman laskujensa mukaan noin 10 000 ottelua jokaisessa ikäluokassa. Tuomittuja otteluitakin on tuhansia.

Kaikki alkoi vuonna 1968 Haaviston kyläkoululta nykyään Karkkilaan kuuluvassa Pyhäjärvi Ul:ssa, jossa pelattiin koripalloa veistoluokassa.

– Penkit ylös ja pelit pystyyn, Mäenpää muistelee.

Kun kaveri kysyi mukaan Karkkilan keskustaan koristreeneihin, se oli menoa se.

Mäenpään perhe muutti Pyhäjärvi Ul:stä Punkalaitumelle ja sieltä vuonna 1974 Forssaan, jossa hän jatkoi harrastustaan Alussa.

Alusta Mäenpää siirtyi kilpailevaan seuraan Forssan Koripoikiin, jossa hän kaksi kautta miesten SM-sarjassa. Kauden 1989–1990 päätteeksi Forssan Lehden toimittaja kysyi Mäenpäältä, että ”miltä tuntuu, kun et valmenna enää FoKoPoa?”

– Kysyin, että miten niin en valmenna. He olivat hankkineet uuden valmentajan kertomatta siitä minulle.

Niinpä Mäenpää palasi takaisin Alkuun. Parin kauden jälkeen hän muutti silloisen vaimonsa perässä Saloon ja sai paikan Vilppaassa.

Mäenpää valmensi edelleen Vilpas-historian parhaan ikäluokan (1974) A-poikien Suomen mestariksi ja piti miesten edustusjoukkueen I divisioonassa. Joukkueessa pelasivat muun muassa Sami Laaksonen, Ilpo Jalonen, Sami Lähteenlahti ja Esa Talviniemi.

Muutama päivä mestaruuden jälkeen Mäenpää antoi Salon Seudun Sanomille haastattelun, joka otsikoitiin ”Jääkö Vilpas koreilla ikuiseksi kasvattajaksi?”. Haastattelussa Mäenpää kritisoi Vilppaan silloista johtoa ja se käytännössä päätti Mäenpään uran Vilppaassa.

– Halusin kauden aikana miesten joukkueeseen jenkin, mutta minulle kerrottiin, ettei Vilpas hanki jenkkejä. Seuraavalla kaudella niitä jenkkejä oli, ja Vilpas nousi SM-sarjaan.

Mäenpään matka jatkui naapuriseura SalPaan, jossa hän viihtyi lähes vuosikymmenen. Mäenpään johdolla SalPa nousi naisten SM-sarjaan kaudeksi 2002–2003. Tuon voitottoman kauden jälkeen Mäenpää sai lähteä.

– Odotan edelleen perusteluita SalPan johdolta. En niitä koskaan saanut, Mäenpää väittää.

Mäenpää on siis toiminut kahdessa kovassa koripallokaupungissa ja edustanut kummankin kaupungin poliittisesti ja arvomaailmaltaan erilaisia seuroja. TUL–SVUL-kahtiajako ei ole kiinnostanut Mäenpäätä, vaikka hän on TUL:n kasvatti ja ollut lipunkantaja seuramarssilla Forssan torilla.

SalPan jälkeen Mäenpää lähti mukaan vastaperustettuun Mesuca Basketiin, jossa hän on toiminut koko sen olemassaolon ajan syksystä 2003. Seuran nimi on lähtöisin Viron kesäleiriltä, jossa Mäenpää törmäsi samannimisen varustevalmistajan edustajaan.

Nykyään Mesucalla on kolme joukkuetta ja pallokouluja Suomusjärvellä, Ollikkalassa, Inkereellä. Seuran U14-pojat tekevät yhteistyötä somerolaisen ArskaBasketin kanssa. Yhteisjoukkue varmisti hiljattain paikkansa ikäluokan SM-sarjassa.

– Olisiko noin satakunta harrastajaa, Mäenpää miettii.

Mäenpään tyttäret Emmi ja Anni ovat aktiivisesti Mesucan toiminnassa mukana.

– Kumpikin istui treeneissä pallokorissa jo pieninä. He olivat myös Suomen nuorimpia huoltajia SalPan SM-sarjakaudella (2002–2003), isä muistelee ylpeänä.

Tulisieluisen Mäenpään persoona on jakanut aina mielipiteitä. Mesucaakin pidetään edelleen täysin muista seuroista irrallisena yksikkönä.

Onko takavuosien tapahtumista jäänyt katkeruutta?

– Siinä mielessä kyllä, etten ole saanut seuroilta perusteluita, miksi hommat on loppuneet. Elämäähän se vain on.

Oletko ajatellut, että olisit itse voinut käyttäytyä toisin?

– Tietysti. Paljon tekisin toisin. Sain kahden eri valmentajatutkinnon testissä tulokseksi, että olen diktaattori. Ja kyllä mä sen myönnän.

– Vanhempana olen tajunnut paremmin. Joskus tuolit lensivät ja sain 50 tekua (tekninen virhe) kaudessa, nyt niitä tekuja ei ole enää tullut vuosiin.

Mäenpää myöntää, että joskus on ollut raskaitakin hetkiä.

– Tiedän, että taustalla (minusta) puhutaan paljon, mutta kukaan ei tule koskaan sanomaan suoraan. Se on pahinta.

Mäenpää nostaa esiin kolme tärkeintä henkilöä urallaan. He ovat SalPasta tuttu Seppo Eskola , Vilppaan Keijo Poutiainen ja Mesucassa pitkään toiminut Petri Laine.

Kun puhe siirtyy salolaisen ja suomalaisen koripallon nykytilaan, Mäenpää pääsee uudelleen vauhtiin. Ideoita ja näkemyksiä lentää. Useassa niistä puhutaan seurojen yhteistyöstä.

– Nyt Mesucalla, PeU:lla ja Vilppaalla on jokaisella omat turnauksensa. Mitä jos järjestäsimme yhden todella ison turnauksen yhdessä, Mäenpää ehdottaa.

– Seurat muutenkin liian vähän yhteistyötä. Saisimme paljon enemmän lapsia harrastamaan eri lajeja, jos ei 12–13-vuotiaiden tarvitsisi kilpailla niin tosissaan yhdessä lajissa. Täältä loppuu tätä tahtia juniorit!

Myös harjoittelussa olisi Mäenpään mielestä parannettavaa.

– Tällä hetkellä lapset treenaavat liian paljon liian aikaisin. Monipuolisuus on unohtunut, Mäenpää huomioi.

Mäenpää on nähnyt paikan päällä viidet MM-kisat ja kymmenet EM-kisat. Espanjan MM-kisoissa 1986 hän näki kentällä Kanadan Gerry Besselinkin ja Gordon Herbertin.

– Muutaman vuoden päästä valmensin heitä FoKoPossa. Näin hiljattain Besselinkin, kun olin Nokialla katsomassa hänen poikansa (Max) peliä. Hyvässä kunnossa oli ukko.

Mikä on parasta, mitä koripallo on elämääsi tuonut?

– Kaikki ne sadat ystävät. Enemmän mua muualla Suomessa morjestetaan kuin Salossa, Mäenpää nauraa.

– Kaikista tärkeintä on kuitenkin se, kun näkee nuorien liikkuvan ja pelaavan. Se on se juttu.

Tänään 60 vuotta – Ari Mäenpää