Puolisen vuotta sitten muusikko Edu Kettunen oli kävelemässä pihamaallaan, kun hän näki mielessään kuvan koirasta, joka oli jäänyt vahingossa lentokentälle. Tarina Elppu-koiran ja tämän ystävän, vinkulelu Kukko Kanasen matkasta kotiin alkoi muotoutua heti.

– Olin miettinyt usein, että pitäisi tehdä lastenkirja. Elpun tarina syntyi kuin itsestään, Kettunen kertoo.

Elppu on keskikokoinen sekarotuinen paimenkoira, ja sen esikuva asuu Edu ja Liisa Kettusen kotona. Elvarilla on ikää 16,5 vuotta ja se on Kettusen mukaan ”vielä sekavammannäköinen kuin Elppu.”

Kirjan Elppu matkaa eri maiden ja kulttuurien läpi kiskoilla ja laivalla, rekalla ja rahtikoneella, sekä tietysti pinkoen. Vastaan tulee kaikenlaista auttajaa, kuten Batmanin näköinen setä, joka ihmissilmiin muistuttaa enemmän katolisen kirkon pappia kuin Batmania.

Vieraisiin kulttuureihin Elppu suhtautuu avoimin mielin, ja vieraat asiat ovat koiralle ”oukkizuikkeli.”

– En halua opettaa, eikä kirja saa olla liian pelottava. Kerron siitä, että on kaikenlaisia ihmisiä ja he ovat lopulta kilttejä ja auttavaisia, Kettunen kuvailee.

Elppu matkalla kotiin (Minerva) tuli valmiiksi neljässä kuukaudessa. Syksyllä ilmestynyt kirja nimettiin marraskuussa ehdolle lastenkirjallisuuden Runeberg Junior -palkinnon saajaksi.

Kirjan teksti ja kuvat syntyivät yhtä aikaa – samaan tapaan kuin sanat ja sävel Kettusen tehdessä musiikkia. Muutoin tarinan kerrontaa laululyriikassa ja lastenkirjassa ei voi Kettusen mukaan verrata.

– Lasten kuvakirja ja biisin teksti ovat kaksi ihan eri asiaa.

Kettunen piirtää käsin, mutta digitaaliselle piirtoalustalle. Elpun tarinaa tehdessään hän aloitti piirtämisen aamukuudelta ja saattoi jatkaa sitä iltaan saakka.

– Piirtämiseen jää jumiin. Suoraan tiedostoon piirtäminen on vähemmän stressaavaa kuin paperille piirtäminen. Mitä pidemmälle paperilla pääsee, sitä enemmän alan stressata, että miten käy jos teenkin virheen. Digitaalisesti on helppo pyyhkiä pois.

Kettusen ensimmäinen lastenkirja Meri-Paavo ja Mehikäärme (Otava) ilmestyi vuonna 2006.

– Olen piirtänyt pikkupojasta saakka. Olin jo aloitellut ensimmäistä kirjaa, kun kustantaja ilmoitti kiinnostuksestaan. Kustantaja oli olemassa jo ennen käsikirjoituksen valmistumista.

Siinä missä Paavon tarina eteni runomuodossa ja riimitellen, Elppu seikkailee kohti kotia suoraviivaisemmin. Molempien tarinoiden lempeä huumori naurattaa aikuistakin lukijaa. Kettunen iskee silmää aikuisille etenkin hahmojen t-paidoissa ja seinien julisteissa, joista voi bongata muun muassa Joe Cocker Spanielin ja Beaglesin.

Kolmannen lastenkirjansa Pienen kipparin käsikirja (Kaiku Books) Kettunen julkaisi vuonna 2012. Aikuisille suunnattua romaania Kettunen ei usko kirjoittavansa.

– Romaani on taiteenlaji, jota en osaisi. Sen teko pitäisi opetella, enkä jaksa, hän naurahtaa.

Kettunen väittää itseään maailman hitaimmaksi lukijaksi. Hän jää miettimään ja ihailemaan liikaa sanoja ja lauserakenteita, ja juoni jää sivuseikaksi.

– Lukiessa minulla on aina sellainen olo, että lorvin. Olen aina päässäni töissä ja mietin tekstejä tai muita duunijuttuja.

Elppu-koiran seikkailut saattavat jatkua tulevissa lastenkirjoissa, ja lastenkirjoja on Kettusen mietteissä muitakin. Mutta entä kun Elpun esikuva, iäkäs Elvar tulee vääjäämättä tiensä päähän?

– Aina kun on jouduttu luopumaan koirasta, olemme sanoneet, että uutta ei tule. Kaksi viikkoa myöhemmin on meillä on kuitenkin ollut koira. Nyt olen jo tytärpuolen kanssa sopinut, että hän hoitaa koiran, jos meistä jättää aika aiemmin, Kettunen myhäilee.

Seuraavaksi musiikkia englanniksi

Edu Kettunen on juuri aloittanut englanninkielisten biisien nauhoitukset. Tekstien teko vieraalla kielellä on hänelle tuttua vuosikymmenten takaa, Broadcastin ajoilta.

– Englanniksi on helpompi sanoittaa kuin suomeksi. Sanat ovat lyhyitä, ja kaksitavuisia sanoja on paljon. Jos haluaa tehdä riimejä, niitä voi tehdä lausumalla. J. J. Cale on siinä mestari. Jos siis haluaa riimejä. Minulle riimit eivät ole tärkeitä, kunhan teksti toimii.

Uudet biisit tulevat kuultavaksi lähinnä Spotifyhyn ja muihin internetin musiikkipalveluihin. Kettunen ymmärtää hyvin, ettei suomalaisten lauluntekijöiden englanninkieliselle musiikille ole olemassa suuria markkinoita.

– Eihän tässä mitään järkeä ole, mutta olen oikein tyytyväinen uusiin kappaleisiin. Jos fyysistä levyä tehdään, siitä otetaan hyvin pieni painos.

Suomenkielistä musiikkia Kettunen lupailee muutaman vuoden päähän.

Kettunen esiintyi hiljattain Mathildedalin ruukkitehtailla, jossa hänet on nähty säännöllisesti kerran vuodessa jo ainakin viiden vuoden ajan. Tiuhatahtisten vierailujen taustalla on Kettusen Matildassa asuva koulukaveri Pete Honkala.

Kettunen esiinty joulukuun alussa Teatteri Provinssissa, jonne Kone älä hyydy -juhlakiertueen konsertti on varattu nyt jo kolmannen kerran. Kaksi aiempaa perui koronapandemia.

– Täytyy myöntää, etten ole ollut kauhean pettynyt. On ollut tosi mukavaa olla tekemättä keikkoja.

Kettunen täytti huhtikuussa 60 vuotta. Artisti ei oikein tiedä, onko kyseessä juhlakiertue ikääntymisen kunniaksi vaiko kenties taiteilijajuhla.

– Voisihan se olla 40-vuotistaiteilijajuhlakin, tosin se tuli täyteen jo kaksi vuotta sitten. Mutta ei tullut silloin juhlittua.

Edu Kettusen Kone älä hyydy -konsertti Teatteri Provinssin päänäyttämöllä Astrum-keskuksessa 2.12. klo 19, Salorankatu 5–7.