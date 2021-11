Erik Haula onnistui vihdoin maalinteossa – Boston otti NHL:ssä vieraspisteet New Jerseyltä

Jääkiekon NHL:ssä Boston Bruinsin kolmosketjun keskushyökkääjä Erik Haula auttoi maalillaan joukkueensa 5-2-vierasvoittoon New Jersey Devilsistä lauantaina. Haula onnistui ensi kertaa tällä kaudella maalinteossa, kun hän vei Bostonin 1-0-johtoon ensimmäisen erän lopulla.

Haula pääsi iskemään kiekon paluukiekosta ohi New Jerseyn maalivahdin Jonathan Bernierin, kun tämä oli torjunut Anton Blidhin laukauksen eteensä.

Haula, 30, on pelannut tällä kaudella 12 ottelua, mutta tehopisteitä on kertynyt hitaasti. Hänellä on nyt koossa yksi maali ja yksi maalisyöttö.

Bostonin tehopelaajina hääri tuttu ykkösketjun kaksikko. Brad Marchand kasvatti kahdella osumalla kauden maalisaldonsa kahdeksaan. Patrice Bergeronille merkittiin ottelusta maali ja syöttö.

STT

