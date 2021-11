Etelä-Afrikasta tullut Suomeen yksittäisiä oireettomia testattuja tulijoita – ensi viikolle tiedossa kymmeniä tulijoita

Etelä-Afrikasta on tullut Suomeen tähän mennessä yksittäisiä testattuja tulijoita, jotka ovat olleet oireettomia, Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoi STT:lle sunnuntaiaamuna.

Testitulokset eilen testatuista saadaan vasta tänään, mutta Aronkydön mukaan oletuksena lentokenttätesteissä on, että tulokset ovat negatiivisia.

– Lentokentällä testatuista prosentti eli joka sadas on positiivisia. Yleensä ne ovat kaikki negatiivisia, Aronkytö kertoo.

Helsinki-Vantaan lentokentällä aloitettiin uuden omikronvirusmuunnoksen vuoksi lauantaina pakollisia terveystarkastuksia. Kahden viikon aikana tietyissä eteläisen Afrikan maissa olleille matkustajille tehdään koronatestit ja karanteenimääräykset.

Aronkydön mukaan mahdollisista tartunnoista tiedotetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa, joka linjaa tiedotuksesta kansallisen tason viranomaisena.

– THL on se, joka linjaa, mitä kerrotaan, mutta uskoisin, että se linja on hyvin avoin, Aronkytö kertoo.

Ensi viikolla tiedossa kymmeniä Etelä-Afrikasta tulijoita

Suomeen on ensi viikon aikana tulossa kymmeniä tulijoita Etelä-Afrikasta.

– On tiedossa jo, keitä on tulossa, eli heidät pystytään heti ohjaamaan testiin ja karanteeniin, Aronkytö kertoo.

Osa matkaajista jatkaa Helsingistä kotimaihinsa.

– He ovat kansainvälisen tai suomalaisen yrityksen työntekijöitä, jotka tulevat Helsingin kautta kotiinsa joululomille, Aronkytö kertoo.

Valtioneuvosto linjaa tänään iltapäivällä, onko omikronmuunnoksen vuoksi tulossa maahantulon rajoituksia. Aronkydön mukaan valtion tulisi olla tarkka, miten maahantulorajoituksia tehdään. Jos esimerkiksi riskimaista tulevia ulkomaalaisia ei päästetä lentämään Suomen kautta, vaihtoehtoiset reitit voivat olla Aronkydön mukaan riski terveysturvallisuuden kannalta.

– Lentokenttä on siinä mielessä turvallinen tulla, koska siinä voidaan testata ja antaa tarkat ohjeet. Jos sieltä ei pääsisikään, he tulisivat laivoilla tai muilla reitillä, Aronkytö kertoo.

Elias Peltonen

STT

