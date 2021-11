Eteläisestä Afrikasta tulleet ohjataan Helsinki-Vantaalla pakkotestiin ja karanteeniin avin päätöksen jälkeen

Helsinki-Vantaan lentokentän terveysturvallisuusprosessia kiristetään Etelä-Afrikasta liikkeelle lähteneen koronavirusmuunnoksen takia. Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo, että kaikki eteläisestä Afrikasta tulevat ohjataan pakolliseen terveystarkastukseen, testiin ja karanteeniin, kunhan aluehallintoviraston päätös tulee. Hän arvioi, että päätös tulisi noin puolenpäivän aikaan.

– Avi tekee päätöksen STM:n kirjeen perusteella. Sen jälkeen eteläisen Afrikan maista tulleet joutuvat Helsinki-Vantaalla testaukseen ja kakkostesti tulee ottaa kotipaikkakunnalla kolmen päivän päästä. Karanteeni tulee myös, Aronkytö sanoi STT:lle.

Hänen mukaansa Münchenin ja Frankfurtin koneet tarkistetaan. Tälläkin hetkellä matkustajavirrasta ohjataan Etelä-Afrikasta tulleet testaukseen, mutta se ei ole pakollinen ennen avin päätöstä.

Suomeen ei ole suoria lentoja eteläisen Afrikan maista.

– Meillä on kaksi kenttää, München ja Frankfurt, joissa sieltä tulevat matkustajat vaihtavat. Näillä lennoilla tulevia matkustajia seulotaan niin, että saataisiin selville onko sieltä tulijoita, Aronkytö sanoo.

Rajavartijat puolestaan seulovat EU:n ulkopuolelta tulevat matkustajat ja ohjaavat heidät testiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) edellytti eilen, että toimivaltaiset viranomaiset ohjaavat eteläisestä Afrikasta Suomeen saapuneet välittömästi karanteeniin ja kahteen koronavirustestiin.

Joitakin ihmisiä eteläisestä Afrikasta tulossa

Aronkydön mukaan tiedossa on, että eteläisestä Afrikasta on tulossa joitakin ihmisiä, jotka ovat olleet siellä työssä. Heitä tarkastetaan hänen mukaansa ohjeen mukaan.

– Prosessit vetää lentokentällä siellä oleva terveysturvallisuushenkilöstö sekä Huslabin henkilöstö. Heidät on valjastettu tähän jo aamulla.

Aronkytö on kertonut asiasta myös Twitterissä. Hän tviittaa, että riskimaista kuten vaikkapa Etelä-Afrikasta tulijoita voidaan kyltein ja kuulutuksin ohjata testiin kentällä, mutta täysin aukottomasti kaikkia jatkolentojen kautta tulijoita ei pystytä testaamaan vaikka haluttaisiin.

Ulkoministeriö on kehottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksesta välttämään kaikkea matkustamista eteläisen Afrikan maihin. Suositus koskee matkustamista Etelä-Afrikkaan, Namibiaan, Botswanaan, Zimbabween, Lesothoon ja Eswatiniin eli entiseen Swazimaahan.

Sanna Nikula

STT

