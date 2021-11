EU-maiden ulkoministerit keskustelevat uusista Valko-Venäjä-pakotteista

EU-maiden ulkoministerit ovat tänään koolla Brysselissä. Ministerien asialistalla on Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisi. Kokouksessa keskustellaan muun muassa uusista pakotteista Valko-Venäjää vastaan.

Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Josep Borrellin mukaan EU aikoo laajentaa Valko-Venäjän vastaisia pakotteita maanantaina niihin, jotka ovat osallisia siirtolaisten kuljetuksiin Puolan rajalle. Pakotteet koskisivat muun muassa lentoyhtiöitä, matkatoimistoja ja viranomaisia.

Siirtolaisia on tullut ilmateitse muun muassa Turkista ja Syyriasta

EU-diplomaattien painostuksen seurauksena Turkki kielsi Syyrian, Irakin ja Jemenin kansalaisia lentämästä Turkista Valko-Venäjälle. Syyrialainen lentoyhtiö Cham Wings on puolestaan kertonut keskeyttävänsä lennot Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin.

Borrell: Lukashenka luuli unionin peruvan pakotteet

EU ja Valko-Venäjä kävivät sunnuntaina keskusteluja Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisistä. Borrellin ja Valko-Venäjän ulkoministerin Uladzimir Makein puhelinkeskustelu oli ensimmäinen korkean profiilin kontakti osapuolten välillä sitten rajakriisin kärjistymisen.

Valko-Venäjä kertoi painottaneensa keskusteluissa, että EU:n asettamat sanktiot sitä vastaan rajakriisin vuoksi ovat toivottomia ja aiheuttavat enemmän haittaa kuin hyötyä.

Borrell puolestaan kertoi puhuneensa Makein kanssa puhelimessa rajan ”vaarallisesta humanitaarisesta tilanteesta”.

– Nykytilannetta ei voida hyväksyä ja sen tulee loppua. Ihmisiä ei tulisi käyttää aseina, Borrell sanoi tviitissä sunnuntaina.

Länsimaat ovat syyttäneet Valko-Venäjää tuhansien siirtolaisten houkuttelemisesta Lähi-idästä ja lähettämisestä rajan yli EU:n alueelle kostoksi Valko-Venäjää vastaan asetetuista pakotteista.

Borrellin mukaan Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka luuli saavansa EU:n perumaan aiemmat pakotteet toimillaan, mutta nyt on tapahtumassa ”päinvastainen”. Borrell kommentoi suunniteltuja pakotteita ranskalaislehti Journal du Dimanchelle.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1459897935181848576?s=20

STT

