EU:n elpymisrahalla vauhtia Salon jäteyritysten yhteistyöhön

Yrityssalo ryhtyy suunnittelemaan Salon Korvenmäen ympäristöön kiertotalouspuistoa.

– Haluamme, että siellä jo olevat toimijat lähtevät tekemään yhteistyötä ja myös uusia toimijoita alueelle, sanoo Yrityssalon kehittämispäällikkö Maija Pirvola .

Hanke kulkee työnimellä ”Lounapuisto kiertotalouspuisto 2021–2023”. ”Louna” viittaa alueella jo olevaan Lounavoiman jätevoimalaan.

Maakuntahallitus myönsi maanantaina hankkeelle reilun 319 000 euron rahoituksen. Rahoitus tulee aluekehitysrahaston kautta EU:n elpymispaketista, jonka yhtenä teemana on ns. vihreä siirtymä.

Joulukuussa alkavan hankkeen vetäjäksi palkataan Yrityssaloon projektipäällikkö, jonka paikka on parhaillaan julkisessa haussa.

Päävastuu hankkeesta on Yrityssalolla, mutta mukana on myös muita tahoja: Lounavoima Oy, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Pirvola kertoo hankkeen alkavan tilannekuvan muodostamisella, minkä jälkeen vuorossa on visiotyö. Tulevaisuuden tutkimuskeskus on ollut aiemmin kehittämässä muun muassa Turun Topinpuiston kiertotaloustoimintaa.

– Haluamme, että kiertotalouspuisto olisi mahdollisimman houkutteleva.

Myös yritykset otetaan mukaan pohtimaan kiertotaloustoiminnan mahdollisuuksia. Työkaluina yhteistyöhön ovat muun muassa työpajat ja haastattelut.

– Teemme tätä yhteistyössä tietenkin alueella jo toimivien yritysten kanssa ja alueelle tulevaisuudessa sijoittuvien yritysten kanssa. Yrityksillä on mahdollisuus kertoa myös kahden kesken ajatuksista.

Korvenmäessä on parhaillaan käynnissä tonttikiista.

Kaupunki oli jo aikeissa myydä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle 27,5 hehtaarin tontin nykyisen jätekeskuksen naapurista, kun kolme yksityistä jätealan toimijaa jätti samasta tontista korkeamman tarjouksen. Vielä ei ole tiedossa, millaisen kannan kaupunki asiaan ottaa.

– Tonttiasia tuli tosi hankalaan kohtaan. Tiedän, että hankkeemme aiheuttaa ihmetystä, mutta me haluamme, että siellä jo olevat toimijat lähtisivät tekemään yhteistyötä ja pystyisimme luomaan kiertotalouspuiston Salon alueelle.

Tonttikiista on vain yksi lisämauste monivuotiseen skismaan, joka on hiertänyt Salossa etenkin yksityisten jätetoimijoiden ja Lounais-Suomen Jätehuollon välejä.

Pirvolalla on luja luotto siihen, että myös jätealalla pystytään tekemään rakentavaa yhteistyötä.

– Kiertotalouden idea on se, että toisen jäte on toisen bisnes, ja jäte- ja sivuvirtoja on mahdollisuus hyödyntää. Kiertotalouden teemankin mukaan on syytä tehdä yhteistyötä. Nyt on kyse kehittämisestä, emmekä me tee mitään investointeja. Haluamme, että yritykset menestyvät ja kasvavat ja että kiinnostavaan ympäristöön sijoittuu kokonaan uuttakin yritystoimintaa.