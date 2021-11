EU:n koronatodistuksen saavat nyt myös koronan sairastaneet, joilla on yksi rokotus, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Kela tiedotteessaan.

Todistus toimii Suomessa koronapassina sen jälkeen, kun rokotuksesta on kulunut viikko. Myös THL:n koronatodistuksen lukijasovellus hyväksyy koronarokotustodistuksen.

Tiedotteessa sanotaan, että tutkimusten mukaan koronavirustaudin sairastanut henkilö saa yhdestä rokoteannoksesta vähintään yhtä hyvän suojan kuin muut saavat kahdesta.

Siksi THL ja Euroopan neuvosto suosittelevat, että koronataudin sairastaneilla ja yhden rokotteen saaneilla henkilöillä pitää olla samanlaiset oikeudet hyödyntää EU:n koronatodistusta ja koronapassia kuin täyden rokotesarjan saaneilla.

Koronan sairastaneet henkilöt, jotka ovat ottaneet yhden rokotuksen, voivat edelleen käyttää koronatodistuksena ja -passina myös EU:n koronatodistusta sairastetusta koronavirustaudista. Todistus on voimassa puoli vuotta positiivisesta koronavirustestistä.

Matkustajan selvitettävä kohdemaan käytännöt

Matkustettaessa todistuksen kelpoisuus tulee tarkistaa kohdemaasta. Maat päättävät itse, mitä todistuksia edellyttävät maahan saapuvilta ja edellyttävätkö ne esimerkiksi yhtä tai kahta rokoteannosta.

Matkustettaessa on selvitettävä, mikä koronatodistus tarvitaan kohdemaan rajanylitykseen ja miten koronatodistuksia voi käyttää kohdemaassa muihin tarkoituksiin. Eri maiden vaatimukset voivat vaihdella myös EU:n sisärajoilla.

Ennen matkalle lähtöä on hyvä lisäksi tarkistaa kohdemaan koronatilanne, tiedotteessa muistutetaan.

Suomeen palatessa matkustajan tulee osallistua pakolliseen koronatestiin, ellei hänellä ole koronatodistusta.

Anniina Korpela

STT

Kuvat: