Euroopan lääkevirasto hyväksyi kaksi koronalääkettä

Euroopan lääkevirasto EMA on hyväksynyt käyttöön kaksi koronalääkettä. Lääkevalvonnan virasto päätti torstaina, että EU:ssa ja Euroopan talousalueella ETA:ssa on luvallista määrätä lääkkeitä nimeltä Ronapreve ja Regkirona.

Ronapreve-lääkkeen ovat kehittäneet lääkejätti Roche ja bioteknologiayritys Regeneron. Regkironan taas kehitti eteläkorealainen Celltrion.

Kumpikin lääke perustuu laboratoriossa tuotettuihin koronaviruksen vasta-aineisiin.

EU:n kamppailu koronavirusta vastaan on nojannut tähän asti neljään koronarokotteeseen.

STT