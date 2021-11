Eurooppa-neuvoston Michel tapaa Puolan pääministerin EU:ta kuohuttavan rajaselkkauksen keskellä

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin on määrä tavata tänään Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki Varsovassa. Johtajat tapaavat Puolan ja Valko-Venäjän välisen rajakriisin kuohuttaessa Euroopan unionia.

EU:n päättäjät katsovat Valko-Venäjän toteuttavan hybridioperaatiota, jossa se kuljettaa ihmisiä muista maista alueelleen ja ohjaa nämä EU:ta kohti. Valko-Venäjän toimet on tulkittu kostoksi EU:n asettamista pakotteista.

Valko-Venäjä on kiistänyt syytökset ja väittää Puolan laiminlyövän humanitaarisia velvoitteitaan, kun se estää tulijoiden maahanpääsyn.

– EU ei hyväksy minkäänlaisia yrityksiä käyttää siirtolaisia hyväksi. EU:n jäsenvaltioilla on takanaan täysi solidaarisuutemme. Jäsenvaltioiden rajat ovat EU:n rajoja, Michel kirjoitti Twitterissä tiistaina.

Puola syyttää Putinia, Venäjä länsimaita

Rajakriisin eniten koskettama Puola osoitti tiistaina syyttävän sormensa Valko-Venäjän itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukashenkan liittolaisen suuntaan. Pääministeri Morawieckin mukaan operaation suunnittelija olisi Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on puolestaan syyttänyt länsimaiden Lähi-idän sotaretkien johtaneen siihen, että siirtolaiset pakenevat alueelta. Puolan mukaan suurin osa maahan viime aikoina pyrkineistä on lähtöisin Lähi-idän maista.

– Kun oli kyse Turkista Euroopan unioniin suuntaavista siirtolaisista, miksi EU tarjosi Turkille rahoitusta pitääkseen heidät alueellaan, Lavrov pohti ääneen toimittajien edessä.

– Miksei valkovenäläisiä voida auttaa samalla lailla, hän kysyi jatkoksi.

Saksa: Unionia ei voi kiristää

Saksan ulkoministeri Heiko Maas kertoi keskiviikkona maansa tukevan Valko-Venäjään kohdistuvien lisäsanktioiden mahdollisuutta. Hän syytti myös Lukashenkan käyttävän siirtolaisia häikäilemättömästi hyväkseen, lähettäessä heitä Puolan rajalle.

– Asetamme pakotteita kaikille niille, jotka osallistuvat siirtolaisten kohdistettuun salakuljetukseen, Maas sanoi tiedotteessa.

– Lukashenkan täytyy käsittää, että hänen laskelmansa eivät toimi, hän jatkoi.

Maasin mukaan EU aikoo laajentaa ja kiristää Lukashenkan hallinnon vastaisia pakotteita.

– Euroopan unionia ei voi kiristää, hän lisäsi.

EU- ja Nato-jäsen Puolan sekä Valko-Venäjän välisellä rajalla on hyytävässä ilmassa jumissa tuhansia epätoivoisia siirtolaisia.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tapasi latvialaisen kollegansa Edgars Rinkevicsin tiistaina Helsingissä. Rinkevics sanoi, että EU:n pitää löytää keinot auttaa apua tarvitsevia, mutta se ei saa kannustaa Valko-Venäjää lähettämään lisää ihmisiä alueelle.

– (Lukashenka) haluaa jakaa EU:n, päästä eroon sanktioista ja luoda uuden version vuoden 2015 kriisistä, jonka kaikki koimme ja jonka seuraukset tiedämme, Rinkevics sanoi.

