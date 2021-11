Fantastisesti puolustaneen TPS:n on löydettävä tehoja

TPS on ottanut filosofiasta ”puolustamalla voitetaan mestaruuksia” kopin.

Maajoukkuetauolle lähdettäessä fantastinen oman maalin suojelu on tuottanut sarjan kärkisijan pistekeskiarvossa, mutta vielä on liian aikaista olla tyytyväinen.

Päävalmentajaksi saapunut Jussi Ahokas on saanut hiottua niin kutsutusta prosenttilätkästä voittavaa. TPS on päästänyt selvästi vähiten maaleja (35). Toiseksi vähiten päästänyt on Kärpät (44).

TPS puolustaa tiiviisti ja yhtenäisesti, jolloin vastustajilla on vähän tilaa operoida hyökkäysalueella. Vastustajan mahdollisuudet murtautua hyville maalintekopaikoille ovat olleet kovan työn takana.

Kunniaa päästetyistä maaleista tulee antaa tolppien väliin. Jo viime kaudella Turussa hurmannut Andrey Kareev (torjuntaprosentti 92,29 %) on ollut alkukauden paras maalivahti.

Huimilla tilastoilla torjuva Kareev on monena iltana pelastanut joukkueelleen voiton. Hänen takanaan TPS:n oma kasvatti Eetu Anttila on noussut vakuuttavasti mukaan liigapeleihin. Anttila on esiintynyt vahvasti viidessä ottelussa, jonka takia hänelle olisi kannattavaa antaa lisää vastuuta.

Maalivahti- ja puolustuspelaamisen arkkitehtinä toimii TPS:n maalivahtivalmentaja Ari Moisanen , joka solmi hiljattain kolmen vuoden jatkosopimuksen, vaikka hänelle olisi ollut kysyntää KHL:ssä. Moisanen on ollut aliarvostettu tekijä TPS:n menestyksessä viime ja tällä kaudella. Moisanen oli myös suurin syy, miksi Kareev jäi vielä Palloseuraan täksi kaudeksi.

Hunajapurkin kääntöpuolena on maalinteon vaikeudet.

TPS on tehnyt on toiseksi vähiten maaleja (40) eli vain 2,1 maalia ottelua kohden. Vastustajan tehdessä kolme maalia TPS keskimäärin siis häviäisi ottelun ja vastustajan kaksikin tehtyä maalia ennustaa vaikeuksia.

TPS:n onni alkukaudella on ollut kärkisijoille arvioitujen HIFK:n, Tapparan ja Lukon konttaamiset. Nämä kilpailijat tulevat takuulla nostamaan vielä pelin tasoa kauden edetessä, näistä HIFK on jo nyt näyttänyt varoitusmerkkejä hyvyydestään.

Maalimäärien on noustava, mikäli TPS mielii pitää kärkipaikastaan kiinni. On selvää, etteivät maaginen puolustus ja Kareev voi pitää vastustajia illasta toiseen 0–1 maalissa. Viime aikoina onkin nähty viitteitä siitä, että vastustajat ovat päässeet tekemään useamman maalin, jolloin TPS on ollut helisemässä.

Tähän mennessä Ahokkaan pelitapa ei ole luonut tarpeeksi maalipaikkoja, eivätkä pelaajat ole onnistuneet viimeistelyssä paikoistaan.

NHL-leiriltä Turkuun palannut Juuso Pärssinen on ylikylän mies tähän sarjaan. Jo viime kaudella 42 tehopistettä tehnyt Pärssinen loistaa molemmissa kenttäpäädyissä ja pelaa kokonaisvaltaisesti voittavaa jääkiekkoa. Tällä kaudella tehdyt 11 tehopistettä kymmenessä ottelussa eivät edes kerro koko totuutta siitä, kuinka arvokas 20-vuotias sentteri on ollut.

Pärssisen takana on hiirenhiljaista. Seuraavaksi paras pistemies Mitch Hults on kymmenellä pisteellään koko sarjan pistepörssissä vasta sijalla 62.

Muutenkin hyökkäyksen ulkomaalaisvahvistukset ovat toistaiseksi epäonnistuneet. Hults ei edistä millään tavalla hyökkäyspeliä. Eliittihyökkääjäksi ennakoitu Filip Sandberg pelaa mainiosti vain silloin, kun häntä sattuu kiinnostamaan. Voimahyökkääjä Jack Rodewaldin pelipaikka ei voi olla kakkosketjun sentterinä ja tuloshyökkääjäksi hankitun Tyler Steenbergenin tehot 1+1 ovat anteeksiantamattomat.

Ongelmista huolimatta joukkue saa maajoukkuetauon huokaista syvään henkeä ja rentoutua. Työtä on kuitenkin valtavasti edessä erityisesti hyökkäyspelin kanssa, sillä kilpailu kovenee kevättä kohden.

Riku Hatakka

Kirjoittaja on Salon lukion oppilas ja Salkkarin jääkiekkoasiantuntija