FC Halikolle karvas pettymys jumbofinaalissa – ”Sitten kun yksi kavennusmaali tuli, niin iski vähän sellainen paniikkikin”

Vaasaa on markkinoitu Suomen aurinkoisemmaksi kaupungiksi, mutta iso keltainen pallo ei paistanut FC Halikolle sunnuntaina Pohjanlahden rannikolla. Kotijoukkue FC Sport kaatoi FC Halikon naisten Futsal-liigan jumbofinaalissa maalein 4–2 ja tiputti yhden voiton halikkolaiset sarjan peränpitäjäksi.

FC Halikolle tappio oli karvas, sillä vieraat johtivat ottelua 2–0.

– Meillä ei tuntunut olevan mitään hätää, vaan peli oli varsin hyvin kontrollissa. Sitten kun yksi kavennusmaali tuli, niin iski vähän sellainen paniikkikin. Muutama puolustuspään virhe tuli, kun unohdimme merkkauksen ja vastustaja pääsi rankaisemaan. Sportin viimeinen maali tuli tyhjiin, kun haimme tasoitusta, FC Halikon päävalmentaja Ari Peltola tiivisti ottelun tapahtumat.

– Lähdimme hakemaan ottelusta kolmea pistettä. Ottelu oli voitettavissa, mutta hivenen voittamisen kynnys tuntuu olevan korkea.

FC Halikon lähtökohdat eivät olleet sataprosenttiset, sillä lähes puolet joukkueesta oli viikon mittaan kipeänä.

– En halua selitellä, mutta olihan tilanne haastava. Jouduimme pitämään vaihdot lyhyinä, koska osa avainpelaajista oli puolikuntoisena matkassa, Peltola kertoi.

Halikkolaisten alkukauden tehokkain pelaaja Katariina Marttila teki vieraiden 1–0-osuman. Se oli Marttilan kauden kolmas maali. Marttilalla oli jalkansa pelissä myös FC Halikon 2–0-maalissa, mutta se merkittiin omaksi maaliksi. FC Halikon parhaana palkittiin maalivahti Lotta Hiihtola.

Viimeistely on ollut tänä syksynä FC Halikon murheenkryyni, sillä kuuteen peliin joukkue on heiluttanut vastustajan verkkoa vain seitsemän kertaa.

– Ratkaisut hyökkäyspäässä ovat meidän Akilleen kantapää. Monet pelaajat ovat tehneet isoja tehopisteitä aiemmin, mutta nyt heillä tuntuu olevan jonkinlainen apina selässä. Vaikka paikoille päästään, viimeistely jää puuttumaan, Peltola harmitteli.

FC Halikko palaa parin vierasmatsin jälkeen avaraan Salohalliin sunnuntaina, jolloin vastustajaksi saapuu niin ikään yhden voiton FTK Tornio.

– Se on jälleen peli, josta pisteitä olisi saatava. Kausi on kuitenkin vielä pitkä, koska suunnilleen neljäsosa on pelattu. Ei tappiota auta jäädä murehtimaan, vaan katse kohti seuraavaa peliä, Peltola korosti.

FC Sport J–FC Halikko 4–2 (0–1)

Maalit: 13.57 Katariina Marttila 0–1 (Emmi Rinta-Paavola), 21.58 oma maali 0–2, 23.31 Vilma Rosenström 1–2, 30.40 Erica Niemi 2–2, 35.19 Anni Rintanen 3–2, 57.56 Rosenström 4–2.

FC Halikon seuraava ottelu: FC Halikko–FTK Tornio Salohallissa sunnuntaina 21. marraskuuta kello 13.