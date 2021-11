Finnairin johtajan tulot nousivat, VR-pomon laskivat koronakriisissä

Valtionyhtiö Finnairin toimitusjohtajan tulot nousivat koronakriisin keskellä neljänneksellä.

Toimitusjohtaja Topi Manner tienasi verotettavia ansio- ja pääomatuloja viime vuonna yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin luku oli 1,035 miljoonaa euroa. Pääomatulot laskivat yli 20 000 euroa, kun samaan aikaan ansiotulot nousivat lähes 300 000 eurolla.

Koronakriisistä kärsinyt Finnair lomautti ja irtisanoi ja lomautti koronavuonna merkittävästi henkilöstöään. Matkustusliikenteen vähenemisestä niin ikään kärsineen VR:n toimitusjohtajan Rolf Janssonin tulot sen sijaan laskivat muutaman prosentin noin 600 000 euroon.

Koronarajoituksia kritisoineen NoHo Partnersin johtajan tulot kasvoivat kolmanneksella

Koronapandemiasta kärsineen ja ravintolarajoituksia kritisoineen NoHo Partnersin toimitusjohtajan nousivat merkittävästi viime vuonna.

Toimitusjohtaja Aku Vikströmin veronalaiset tulot viime vuonna olivat lähes 496 000 euroa, kun ennen koronaa ne olivat noin 370 000 euroa. Nousua on kolmanneksen verran.

Kotimaisia pikaruokaketjuja sekä useita tunnettuja ravintoloita varsinkin Helsingissä omistava NoHo Partners on ollut koronarajoitusten äänekäs kriitikko, joka on muun muassa kannellut rajoituksista eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Yhtiö on koronakriisin aikana esimerkiksi lomauttanut laajasti työntekijöitään. Yhtiö teki viime vuonna noin 25 miljoonan euron tappion.

STT

Kuvat: