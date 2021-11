Hallituksen mukaan useilla alueilla tarvitaan uusia rajoituksia ja lisätoimia. Alueita ohjataan ottamaan käyttöön tarvittavia rajoituksia myös niin sanotun kohtalaisen riskin tilaisuuksissa, tiloissa ja toiminnoissa. Aiemmin rajoituksia on voinut kohdistaa merkittävän riskin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joissa kontakteja on enemmän.

Tämä tarkoittaa sitä, että rajoituksia voisi tulla muun muassa ulkona järjestettäviin yleisötilaisuuksiin, ryhmäliikuntaan, joukkueurheiluun sekä kaukoliikenteen juna- ja bussiliikenteeseen. Koronapassilla näistä toimista voisi vapautua.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aikoo ohjeistaa ohjauskirjeellä alueita asiasta.

14 sairaanhoitopiiriä sekä Ahvenanmaan maakunta ja Rovaniemen kaupunki ovat koronaviruksen leviämisalueita. Hallituksen mukaan erityisesti epidemian leviämisalueilla on otettava entistä laajemmin eri keinoja tartuntojen leviämisen estämiseksi.

– Näitä keinoja on jo otettu käyttöön muun muassa kiristämällä alueellista ja valtakunnallista maskisuositusta ja ravitsemisliikkeiden rajoituksia. Lisäksi tarvitaan nykyistä laajemmin tilaisuuksien, tilojen ja toimintojen rajoituksia epidemian leviämisalueilla, kerrottiin tiedotteessa hallituksen neuvottelujen jälkeen.

Marin osallistui flunssan takia etänä

Hallitus kokoontui useaksi tunniksi neuvottelemaan pahentuneesta koronatilanteesta ja omikronmuunnoksesta Säätytaloon. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi hallituksen neuvotteluista toimittajille iltakahdeksan jälkeen.

Kiuru sanoi olevansa huolissaan Etelä-Afrikasta kantautuneista tiedoista uudesta omikronmuunnoksesta. Kiurun mukaan uutiset ovat huolestuttavia, sillä uusi virusmuunnos voi mahdollisesti levitä tällä hetkellä vallalla olevaa deltavirusta nopeammin ja se voi osata myös väistää nykyistä rokotesuojaa.

– Tällä hetkellä meillä on vielä aika vähän tietoa siitä, minkälaisesta viruksesta on kysymys, mutta tuo tieto karttuu tulevien päivien aikana, Kiuru sanoi.

– Näihin epävarmoihin kysymyksiin saadaan seuraavien päivien aikana vastaus, mutta hallitus ei voi jäädä odottamaan, vaan meidän on varauduttava myös pahempiin skenaarioihin, Kiuru jatkoi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on Kiurun mukaan varautunut torstaina esittelemään sote-ministeriryhmälle lisätoimia uuden virusmuunnosuhan voittamiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) osallistui neuvotteluihin etäyhteydellä, sillä kärsi lievistä flunssaoireista. Hän ei antanut julkisuuteen kommentteja.

Etätyösuositus leviämisalueille

Hallitus linjasi, että valtakunnallinen etätyösuositus otetaan uudelleen käyttöön. Se koskee koronaepidemian leviämisalueita.

Suosituksena on, että julkisen sektorin työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat. Vastaavaa laajaa etätyötä suositellaan myös yksityisille työnantajille.

Asia vaatii valtioneuvoston periaatepäätöksen, joka on tarkoitus hyväksyä torstaina.

Hallitus käsitteli myös tartuntatautilain uutta pykälää, jolla voidaan edellyttää sosiaali- ja terveysalan työnantajalta velvollisuutta huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta hoidettaville tartuntavaaraa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikolla. Siirtymäajaksi esitetään kuukautta.

Hallitus päätti Kiurun mukaan myös testaus- ja jäljitysstrategian päivittämisestä.

– Testaus- ja jäljitystoimintaa on saatava tehostettua.

Kiurun mukaan pitää varmistaa, että rokotetut ihmiset pääsevät jatkossa testiin ja lapset pääsevät nykyistä paremmin testiin.

– Kotitestien laajentaminen ja antigeenitestien hyödyntäminen on osa tätä kokonaisuutta.

Kirje kolmosrokotteista terveyskomissaarilta

Suomi on saanut Kiurun mukaan EU:n terveyskomissaarilta kirjeen, jossa kannustetaan kolmansien rokotusten etenemisessä. Kiurun mukaan Suomi on verrokkimaita osittain jo jäljessä rokottamisessa.

Kiurun mukaan Suomella on tällä hetkellä puolitoista miljoonaa rokotusta varastossa ja miljoona rokotusta tulee maahan ennen joulua, joten rokotteiden saatavuus ei ole ongelma.

– Pikemminkin olisin tällä hetkellä huolissani siitä, että meidän rokotekapasiteettimme on osittain tyhjäkäynnillä, Kiuru sanoi.

– Meillä on tällä hetkellä mahdollisuus rokottaa satojatuhansia ihmisiä viikossa ja kapasiteetti on laahannut pahimmillaan 80 000 annoksen antovauhtia per viikko, joten kyllä meillä on mahdollisuuksia rokottaa nopeamminkin.

Saila Kiuttu, Sanna Raita-aho, Tuomas Savonen

STT

